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Body Groomer 3000 SeriesCon sistema di rasatura a tripla protezione

BG3480/15

4.1
| (742) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Rifinitura del corpo semplice e delicata
Per una rasatura del corpo senza sforzo e un comfort elevato sulla pelle. Il sistema di rasatura a tripla protezione garantisce una rasatura precisa e delicata anche nelle zone sensibili, mentre i pettini da 2 o 3 mm assicurano un look definito e curato.
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Per risultati precisi e confortevoli

Rifinitura del corpo semplice e delicata

  • Sistema di rasatura a tripla protezione

  • Risultati precisi

  • Pettini bidirezionali

  • Totalmente impermeabile sotto la doccia

Tecnologia di taglio brevettata per una maggiore delicatezza sulla pelle

Tecnologia di taglio brevettata per una maggiore delicatezza sulla pelle

Il sistema di rasatura a tripla protezione è dotato di punte arrotondate per un maggiore comfort sulla pelle, fori a forma di diamante per un facile sollevamento dei peli e una protezione che riduce significativamente l'irritazione cutanea.

Rasatura delicata e precisa fino a 0,2 mm di lunghezza

Rasatura delicata e precisa fino a 0,2 mm di lunghezza

Ad appena 0,2 mm dalla pelle, la nostra tecnologia di taglio ti offre l'esperienza di cura personale delicata e precisa di cui hai bisogno. Dotato della nostra lamina di rasatura a forma di diamante, il dispositivo scorre in modo uniforme, lasciando la pelle morbida e fresca.

Pettini ad aggancio per rifinire i peli in qualsiasi direzione

Pettini ad aggancio per rifinire i peli in qualsiasi direzione

Con lunghezze personalizzabili di 2 o 3 mm per adattarsi al tuo stile, i pettini bidirezionali tagliano in qualsiasi direzione garantendo una rasatura efficace e senza sforzo su tutto il corpo, anche nelle zone intime.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

742

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

20/07/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo come da descrizione

Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

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22/04/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Facile e veloce

Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...

Pro

Veloce

Contro

Non è buono per la barba un po' più lunga

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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10/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ortimo

Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..

Pro

Tutri

Contro

Nessumo

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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