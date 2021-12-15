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Fuori produzione
AZ1837/12
Ascolta la tua musica ovunque
Comodo design alla moda per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, radio.
Design contemporaneo
USB
Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.
La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.
MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
3.1
su 5
7
Recensioni
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ1837 Stereo CD
Sì, consiglio questo prodotto
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champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Phenix78
16/10/2011
France
Très bon poste, mais...
Très bon poste , mais nécessiterait un vrai tuner FM. Sinon, RAS.
Sì, consiglio questo prodotto
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