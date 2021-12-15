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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1837/12

3.1

| (7) Recensioni

Ascolta la tua musica ovunque

Comodo design alla moda per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, radio.

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  • Design contemporaneo

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Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

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Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

7

Recensioni

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1837 Stereo CD

Sì, consiglio questo prodotto

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15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ1837 Lecteur de CD

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16/10/2011

France

France

Très bon poste, mais...

Très bon poste , mais nécessiterait un vrai tuner FM. Sinon, RAS.

Sì, consiglio questo prodotto

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