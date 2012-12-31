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Fuori produzione

Stereo CD

AZ127/12

Goditi la tua musica ovunque
Se ami il piacere delle piccole cose e adori la praticità, l'elegante e portatile AZ127 è il prodotto per te, ti permette infatti di ascoltare piacevolmente i tuoi brani preferiti sfruttando semplici funzioni.
Vedi tutti i vantaggi

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  • CD

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Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per i suoi apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e riproducibili su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Piastra cassette con arresto automatico

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Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

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