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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1047/12

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

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  • CD-MP3

  • Nastro

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Piastra cassette con arresto automatico

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Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

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Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

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