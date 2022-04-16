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AquaTouch Rasoio elettrico wet & dry
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AT750/16
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Istruzioni d'uso
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Dove si trova il numero di modello/numero di serie sul rasoio elettrico Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Staffa
Struttura di supporto per le testine di rasatura
ShaversSpazzolina pulizia
Il rasoio Philips non si carica
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Il rasoio Philips non funziona
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips emette un rumore intenso