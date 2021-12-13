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Fuori produzione
Super Lift&Cut
Testine flessibili
Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle, anche sotto la doccia.
Le testine arrotondate rispettano la pelle riducendo al minimo la pressione e adattandosi alle linee del volto per limitare le irritazioni.
Per una rasatura accurata, il sistema integrato a due lame di cui è dotato il rasoio elettrico Philips solleva il pelo per un taglio confortevole e preciso
4.0
su 5
1383
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
mario.zito
13/12/2021
Italia
Compratore verificato
taglio
taglia la barba di qualsiasi lunghezza, anche dopo 3/4 giorni senza irritare la pelle
Pro
non irrita la pelle
Contro
nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry
Claudio&
07/12/2019
Italia
Compratore verificato
Eccezionale
Rade benissimo anche con la pelle bagnata, facilissimo da pulire, essenziale senza fronzoli. Rade meglio di un altro rasoio, sempre Philips di classe superiore
Pro
Impermeabile
Contro
Non ha il taglia basette
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry
Kobra61
11/06/2018
Italia
Prodotto ottimo, funzionamento versatile e performante
Avevo già un rasoio simile sempre Philips che ho utilizzato per più di 10 anni, per cui sono andato sul sicuro. Con questo nuovo rasoio, più performante del precedente, ottengo un'ottima rasatura a pelle asciutta, senza irritazione, pelle bagnata qualche difficoltà di scorrimento (sconsiglio, meglio a pelle asciutta) ma il risultato migliore l'ho ottenuto trattando la pelle con Balsamo Sensitive. Durata della batteria ottima e ricarica rapida e sicura mediante il led verde indicativo di carica. Veramente un ottimo prodotto con un prezzo alla portata di tutti mantenendo un'alta qualità. Veramente consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry