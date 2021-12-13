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Fuori produzione

AquaTouchRasoio elettrico wet & dry

AT750/16

4
| (1383) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto
Massima protezione per la pelle, rasatura ottimale
Prova una rasatura rinfrescante senza irritazioni alla pelle. Il sistema Aquatec garantisce una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Usa il rasoio Philips AT750/16 con un gel o una schiuma da barba per garantire ancora un comfort ancora maggiore alla tua pelle.
Vedi tutti i vantaggi

Massima protezione per la pelle, rasatura ottimale

  • Super Lift&Cut

  • Testine flessibili

Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle.

Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle.

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco e su pelle bagnata. Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla pelle, anche sotto la doccia.

Scorre perfettamente lungo le linee del tuo volto

Scorre perfettamente lungo le linee del tuo volto

Le testine arrotondate rispettano la pelle riducendo al minimo la pressione e adattandosi alle linee del volto per limitare le irritazioni.

Per una rasatura precisa e confortevole

Per una rasatura precisa e confortevole

Per una rasatura accurata, il sistema integrato a due lame di cui è dotato il rasoio elettrico Philips solleva il pelo per un taglio confortevole e preciso

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1383

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

13/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

taglio

taglia la barba di qualsiasi lunghezza, anche dopo 3/4 giorni senza irritare la pelle

Pro

non irrita la pelle

Contro

nessuna

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry

07/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccezionale

Rade benissimo anche con la pelle bagnata, facilissimo da pulire, essenziale senza fronzoli. Rade meglio di un altro rasoio, sempre Philips di classe superiore

Pro

Impermeabile

Contro

Non ha il taglia basette

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry

11/06/2018

Italia

Italia

Prodotto ottimo, funzionamento versatile e performante

Avevo già un rasoio simile sempre Philips che ho utilizzato per più di 10 anni, per cui sono andato sul sicuro. Con questo nuovo rasoio, più performante del precedente, ottengo un'ottima rasatura a pelle asciutta, senza irritazione, pelle bagnata qualche difficoltà di scorrimento (sconsiglio, meglio a pelle asciutta) ma il risultato migliore l'ho ottenuto trattando la pelle con Balsamo Sensitive. Durata della batteria ottima e ricarica rapida e sicura mediante il led verde indicativo di carica. Veramente un ottimo prodotto con un prezzo alla portata di tutti mantenendo un'alta qualità. Veramente consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

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