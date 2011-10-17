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Software e driver

Cronologia del firmware

  • versione: V022.10a.900
  • PDF file, 50.8 kB
  • 17 October 2011

Istruzioni del firmware

  • versione: V1.2
  • PDF file, 257.3 kB
  • 28 October 2011

Manuali e documentazione

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 2.8 MB
  • 26 November 2023

Dichiarazione di conformità UE - English (US)

  • PDF file, 25.4 kB
  • 3 December 2023

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