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Fuori produzione
per Android
Philips FlexiDock è perfetto per i telefoni Android. Grazie al suo design, può essere utilizzato come base docking per gran parte dei telefoni Android (sia che la presa di collegamento del telefono si trovi nella parte inferiore, laterale o superiore). Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per la presa di collegamento micro USB. La base docking può anche essere regolata in modo tale da tenere il telefono in posizione orizzontale e verticale, permettendoti di posizionarlo al centro dell'altoparlante.
L'applicazione gratuita Philips DockStudio offre una miriade di funzionalità esclusive per il sistema docking con altoparlanti DockStudio. Puoi ascoltare migliaia di stazioni radio su Internet in tutto il mondo, sfogliare la tua raccolta musicale e condividere quello che stai ascoltando con gli amici su Facebook o le foto degli artisti su Flickr. L'applicazione viene fornita con la funzione musicale Songbird per scoprire, riprodurre e sincronizzare facilmente i file multimediali tra il PC e i dispositivi Android. In modalità orologio, puoi impostare più tipi di sveglie musicali e visualizzare le previsioni meteo aggiornate. Puoi scaricare gratuitamente questa applicazione su Google play.
Ascolta tutti i tuoi brani preferiti con un altoparlante che riproduce un suono davvero favoloso. Questa base docking Philips con altoparlanti riproduce la musica dei tuoi dispositivi Android tramite Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione gratuita Philips DockStudio e la connessione Bluetooth verrà attivata automaticamente non appena il dispositivo viene inserito nella base docking. Puoi ascoltare un suono potente e sorprendente con una comodità imbattibile. Difficile trovare qualcosa che riproduca i file musicali altrettanto bene.
3.8
su 5
21
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
gisi
08/09/2013
Italia
questo prodotto ha migliorato ulteriormente la mia qualitá di vita!
Ottima la qualitá del audio. Ottime le prestazioni. Ottima la leggerezza. Sarebbe ancora meglio con batteria!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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fornass
01/09/2013
Italia
amabile
Bello, utile, di ottima qualità e anche funzionale.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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Firemoon60
04/07/2013
Italia
Ottimo prodotto
L'ho trovato molto utile e funzionale fa da amplificatore da diffusore acustico e da radiosveglia sarebbe il massimo se ci fossero i controlli dei bassi e la funzione surround e poi una linea più avveniristica. Nel complesso ottimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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