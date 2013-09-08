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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

AS111/12

3.8
| (21) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto
Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android
Scopri l'incredibile qualità audio mentre la docking station Philips AS111/12 riproduce la musica, carica il tuo telefono Android e sincronizza in automatico l'orologio con il dispositivo. Songbird è in dotazione per permetterti di sincronizzare la musica tra il telefono e il PC.
Vedi tutti i vantaggi

con questo sistema docking con altoparlanti

Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

  • per Android

Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android

Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android

Philips FlexiDock è perfetto per i telefoni Android. Grazie al suo design, può essere utilizzato come base docking per gran parte dei telefoni Android (sia che la presa di collegamento del telefono si trovi nella parte inferiore, laterale o superiore). Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per la presa di collegamento micro USB. La base docking può anche essere regolata in modo tale da tenere il telefono in posizione orizzontale e verticale, permettendoti di posizionarlo al centro dell'altoparlante.

Trova e condividi musica e altre funzionalità tramite l'applicazione DockStudio gratuita

Trova e condividi musica e altre funzionalità tramite l'applicazione DockStudio gratuita

L'applicazione gratuita Philips DockStudio offre una miriade di funzionalità esclusive per il sistema docking con altoparlanti DockStudio. Puoi ascoltare migliaia di stazioni radio su Internet in tutto il mondo, sfogliare la tua raccolta musicale e condividere quello che stai ascoltando con gli amici su Facebook o le foto degli artisti su Flickr. L'applicazione viene fornita con la funzione musicale Songbird per scoprire, riprodurre e sincronizzare facilmente i file multimediali tra il PC e i dispositivi Android. In modalità orologio, puoi impostare più tipi di sveglie musicali e visualizzare le previsioni meteo aggiornate. Puoi scaricare gratuitamente questa applicazione su Google play.

Streaming di musica in modalità Bluetooth dal dispositivo Android

Streaming di musica in modalità Bluetooth dal dispositivo Android

Ascolta tutti i tuoi brani preferiti con un altoparlante che riproduce un suono davvero favoloso. Questa base docking Philips con altoparlanti riproduce la musica dei tuoi dispositivi Android tramite Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione gratuita Philips DockStudio e la connessione Bluetooth verrà attivata automaticamente non appena il dispositivo viene inserito nella base docking. Puoi ascoltare un suono potente e sorprendente con una comodità imbattibile. Difficile trovare qualcosa che riproduca i file musicali altrettanto bene.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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3.8

su 5

21

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

2

08/09/2013

Italia

Italia

questo prodotto ha migliorato ulteriormente la mia qualitá di vita!

Ottima la qualitá del audio. Ottime le prestazioni. Ottima la leggerezza. Sarebbe ancora meglio con batteria!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

01/09/2013

Italia

Italia

amabile

Bello, utile, di ottima qualità e anche funzionale.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

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04/07/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

L'ho trovato molto utile e funzionale fa da amplificatore da diffusore acustico e da radiosveglia sarebbe il massimo se ci fossero i controlli dei bassi e la funzione surround e poi una linea più avveniristica. Nel complesso ottimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

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