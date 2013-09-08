Da qualcge tempo ho preso in offerta ad ottimo prezzo questa docking station. Essendo un patito dell'audio ero partito con aspettative medio basse date le dimensione e "peso" del prodotto, ma mi sono dovuto ricredere completamente. Il suono riprodotto dai piccoli altoparlanti con solo 4w di potenza è fenomenale, proprio rapportato alla compatezza dell'oggetto. In particolare è sorprendente la corposa presenza dei bassi, i medi a volte discorcono, gli alti ok. Anche a volume massimo le prestazioni ci sono, a seconda del brano/genere riprodotto sono variabili. Utilizzo la docking anche tramite bluetooth con pc portatili Win e Mac, e devo dire che lavora molto bene. Lato prestazioni sonore sono quindi soddisfatto. Ottima l'illuminazione dell'orologio e la luce di compagnia. Quest'ultima sarebbe stato bello averla di vari colori (usando dei led magari), e con possibilità di pulsare a tempo di musica, avrebbe reso questa docking ancora più "cool". Piccola pecca ergonomica riguarda lo "stand" trasparente che fa da supporto per il telefono, sarebbe stato meglio più grosso/alto, così da poter esser usato al meglio con cellulare come Galaxy Note e anche dei Tablet. In questo senso anche il supporto centrale più largo e con gommini antiscivolo sarebbe satato sicuramente meglio. Magari per una versione futura..... Non sono soddisfatto dell'applicazione di gestione Fidelio. E obsoleta ormai, ha 1 anno sulle spalle senza aggiornamenti, e per un applicazioni di pochi megabyte non ci sono scusanti da parte di Philips secondo me. L'App andrebbe aggiornata, con ottimizzazione del funzionamento e qualche aggiunta funzionale. E perchè anche un aggiornamento del firmware del dispositivo se servisse a integrare nuove funzionalità con l'App. E' un peccato perchè questo prodotto altrimenti sarebbe quasi perfetto. P.S. per chi lamenta problemi di interferenze con la rete ho notato che queste sono assenti se si lascia attiva solo la rete telefonica base disattivando le connessioni dati dalla GPRS in su. Per chi usa la base in casa e ha connessione Wi-Fi il problema quindi è risolvibile.