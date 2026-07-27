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Tutte le serie

  • Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.
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Air Performer Serie 9000Purifica, Ventila, Riscalda, Umidifica

AMF970/10

Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.
Il nostro primo dispositivo 4 in 1 che purifica e umidifica l'aria, e ti riscalda o rinfresca quando necessario. Il dispositivo adatta automaticamente le sue potenti prestazioni per mantenere l'aria pulita e confortevole, durante tutto l'anno.
Vedi tutti i vantaggi

Pulisce, umidifica, riscalda e rinfresca

Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.

  • Purifica con potente filtrazione da 185 m3/h

  • Ti rinfresca con un flusso d'aria piacevole

  • Riscaldamento rapido in 3 secondi

  • Umidificazione igienica con tecnologia NanoCloud

Comfort per ogni stagione. Tutto in un unico dispositivo.

Comfort per ogni stagione. Tutto in un unico dispositivo.

Il nostro primo dispositivo 4in1 che purifica e umidifica l'aria, e ti riscalda o rinfresca. Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze e lascia che il dispositivo faccia il resto. Controllo del clima, in modo semplice.

Purificazione completa di ambienti fino a 48 m²

Purificazione completa di ambienti fino a 48 m²

Con una potente filtrazione di 185 m³/h (CADR) (1), il dispositivo può purificare facilmente ambienti fino a 48 m² e pulire una stanza di 20 m² in meno di 16 minuti (2). Il dispositivo purifica l'aria in tutte le modalità, mentre la modalità purificazione rileva automaticamente la qualità dell'aria e regola il flusso di conseguenza.

In modalità ventilatore, goditi un potente flusso d'aria che ti rinfresca

In modalità ventilatore, goditi un potente flusso d'aria che ti rinfresca

Il dispositivo offre un potente flusso d'aria fino a 1470 m³/h, mentre il design senza pale garantisce un flusso uniforme e costante. Per un comfort personalizzato, scegli tra 10 velocità di ventilazione in base alle tue esigenze.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Il CADR è testato da un laboratorio terzo certificato, secondo GB/T18801-2022.

  2. (2) Calcolato secondo lo standard NRCC-54013.

  3. (3) La temperatura visualizzata può differire dalla temperatura ambiente; riflette la temperatura intorno al dispositivo.

  4. (4) Testato da CVC secondo GB/T 23332-2018. Temperatura iniziale di 23±2°C e umidità relativa di 30±2% RH.

  5. (5) Rispetto ai moduli umidificatori a ultrasuoni standard che non contengono tecnologie aggiuntive per ridurre la diffusione dei batteri, come testato da un laboratorio indipendente.

  6. (6) Pressione sonora, IEC 60704.

  7. (7) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato secondo DIN71460 con aerosol NaCl 0,003um e 0,3um, istituto iUTA.

  8. (8) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni di gatto secondo SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI.

  9. (9) Test di riduzione microbica da laboratorio esterno, con influenza (H1N1) in camera di prova da 30m3, utilizzando la modalità turbo per 1h.

  10. (10) Testato secondo GB21551.3-2010 con S. Albus, camera da 30m3, 1h, modalità Turbo, laboratorio terzo.

  11. (11) Test di laboratorio esterno GMT secondo GB/T 18801-2022 con TVOC, Toluene e NO2: stanza di 30 m3, modalità Turbo per 1h.

  12. (12) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo. (11) Test di laboratorio esterno GMT secondo GB/T 18801-2022 con TVOC, Toluene e NO2: stanza di 30 m3, modalità Turbo per 1h.