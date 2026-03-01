Progettato per una facile manutenzione

I filtri e i filtri di umidificazione originali sono progettati per prestazioni durature - fino a 36 mesi per i filtri e 6 mesi per il filtro di umidificazione - riducendo al minimo fastidi e costi. Il dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria una sostituzione. (12)