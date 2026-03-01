Termini di ricerca

    Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.

      Air Performer Serie 9000 Purifica, Ventila, Riscalda, Umidifica

      AMF970/10

      Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.

      Il nostro primo dispositivo 4 in 1 che purifica e umidifica l'aria, e ti riscalda o rinfresca quando necessario. Il dispositivo adatta automaticamente le sue potenti prestazioni per mantenere l'aria pulita e confortevole, durante tutto l'anno.

      Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.

      Pulisce, umidifica, riscalda e rinfresca

      • Purifica con potente filtrazione da 185 m3/h
      • Ti rinfresca con un flusso d'aria piacevole
      • Riscaldamento rapido in 3 secondi
      • Umidificazione igienica con tecnologia NanoCloud
      Comfort per ogni stagione. Tutto in un unico dispositivo.

      Comfort per ogni stagione. Tutto in un unico dispositivo.

      Il nostro primo dispositivo 4in1 che purifica e umidifica l'aria, e ti riscalda o rinfresca. Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze e lascia che il dispositivo faccia il resto. Controllo del clima, in modo semplice.

      Purificazione completa di ambienti fino a 48 m²

      Purificazione completa di ambienti fino a 48 m²

      Con una potente filtrazione di 185 m³/h (CADR) (1), il dispositivo può purificare facilmente ambienti fino a 48 m² e pulire una stanza di 20 m² in meno di 16 minuti (2). Il dispositivo purifica l'aria in tutte le modalità, mentre la modalità purificazione rileva automaticamente la qualità dell'aria e regola il flusso di conseguenza.

      In modalità ventilatore, goditi un potente flusso d'aria che ti rinfresca

      In modalità ventilatore, goditi un potente flusso d'aria che ti rinfresca

      Il dispositivo offre un potente flusso d'aria fino a 1470 m³/h, mentre il design senza pale garantisce un flusso uniforme e costante. Per un comfort personalizzato, scegli tra 10 velocità di ventilazione in base alle tue esigenze.

      In modalità riscaldamento, prova il calore istantaneo

      In modalità riscaldamento, prova il calore istantaneo

      Il dispositivo fornisce calore immediato in soli 3 secondi con potenza regolabile fino a 2200W. Imposta la temperatura target automatica da 1 a 37°C o personalizza il calore con 10 velocità di riscaldamento (solo tramite App). (3)

      Umidificazione igienica con tecnologia NanoCloud

      Umidificazione igienica con tecnologia NanoCloud

      Goditi un'umidificazione igienica fino a 380 ml/h con la tecnologia NanoCloud. La sua nebulizzazione ultrafine rilascia fino al 99,9% di batteri in meno rispetto agli umidificatori a ultrasuoni (4,5). Quando il serbatoio è pieno, il dispositivo umidifica in tutte le modalità. In modalità Umidificazione, puoi impostare il livello di umidità desiderato tra 30-70%.

      Modalità silenziosa con funzionamento ultra impercettibile

      Modalità silenziosa con funzionamento ultra impercettibile

      In modalità sleep, il dispositivo è più silenzioso di un sussurro con soli 21 dB(A) di livello sonoro (6). Il sensore di luce rileva quando la stanza è buia, spegnendo automaticamente le luci per ridurre al minimo il disturbo.

      Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      La filtrazione a 3 strati composta da pre-filtro, HEPA NanoProtect e Carboni Attivi cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron (7) — più piccole del virus più piccolo conosciuto!

      Rimuove allergeni, batteri, virus, odori e gas

      Rimuove allergeni, batteri, virus, odori e gas

      Respira meglio con la purificazione continua dell'aria in tutte le modalità, rimuovendo il 99,99% degli allergeni, il 99,9% di virus e batteri nell'aria, oltre a ridurre gas nocivi e odori - in modo sicuro, senza ioni, sostanze chimiche o emissioni di ozono. (8-11)

      Rileva e si adatta alla qualità dell'aria in ambienti interni

      Rileva e si adatta alla qualità dell'aria in ambienti interni

      I sensori intelligenti AeraSense monitorano continuamente l'aria e riportano in tempo reale, reagendo immediatamente a qualsiasi cambiamento di inquinamento, temperatura o umidità per migliorare la qualità dell'aria.

      Controlla il tuo dispositivo tramite il telecomando o con l'app Air+

      Controlla il tuo dispositivo tramite il telecomando o con l'app Air+

      Usa semplicemente il telecomando per controllare il tuo dispositivo. Per funzionalità aggiuntive e monitoraggio della qualità dell'aria, abbina il dispositivo all'app Air+. Per maggiore comodità senza mani, usa i comandi vocali con Google Assistant o Alexa.

      Ampia copertura del flusso d'aria a 350°

      Ampia copertura del flusso d'aria a 350°

      L'ampia rotazione di 350° distribuisce uniformemente l'aria in tutta la stanza, offrendo comfort a tutti, indipendentemente da dove ti trovi.

      Progettato per una facile manutenzione

      Progettato per una facile manutenzione

      I filtri e i filtri di umidificazione originali sono progettati per prestazioni durature - fino a 36 mesi per i filtri e 6 mesi per il filtro di umidificazione - riducendo al minimo fastidi e costi. Il dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria una sostituzione. (12)

      • (1) Il CADR è testato da un laboratorio terzo certificato, secondo GB/T18801-2022.
      • (2) Calcolato secondo lo standard NRCC-54013.
      • (3) La temperatura visualizzata può differire dalla temperatura ambiente; riflette la temperatura intorno al dispositivo.
      • (4) Testato da CVC secondo GB/T 23332-2018. Temperatura iniziale di 23±2°C e umidità relativa di 30±2% RH.
      • (5) Rispetto ai moduli umidificatori a ultrasuoni standard che non contengono tecnologie aggiuntive per ridurre la diffusione dei batteri, come testato da un laboratorio indipendente.
      • (6) Pressione sonora, IEC 60704.
      • (7) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato secondo DIN71460 con aerosol NaCl 0,003um e 0,3um, istituto iUTA.
      • (8) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni di gatto secondo SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI.
      • (9) Test di riduzione microbica da laboratorio esterno, con influenza (H1N1) in camera di prova da 30m3, utilizzando la modalità turbo per 1h.
      • (10) Testato secondo GB21551.3-2010 con S. Albus, camera da 30m3, 1h, modalità Turbo, laboratorio terzo.
      • (11) Test di laboratorio esterno GMT secondo GB/T 18801-2022 con TVOC, Toluene e NO2: stanza di 30 m3, modalità Turbo per 1h.
      • (12) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo. (11) Test di laboratorio esterno GMT secondo GB/T 18801-2022 con TVOC, Toluene e NO2: stanza di 30 m3, modalità Turbo per 1h.

