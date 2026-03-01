Termini di ricerca
AMF970/10
Un dispositivo intelligente. Quattro stagioni di comfort.
Il nostro primo dispositivo 4 in 1 che purifica e umidifica l'aria, e ti riscalda o rinfresca quando necessario. Il dispositivo adatta automaticamente le sue potenti prestazioni per mantenere l'aria pulita e confortevole, durante tutto l'anno.Scopri tutti i vantaggi
Purifica, Ventila, Riscalda, Umidifica
Il nostro primo dispositivo 4in1 che purifica e umidifica l'aria, e ti riscalda o rinfresca. Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze e lascia che il dispositivo faccia il resto. Controllo del clima, in modo semplice.
Con una potente filtrazione di 185 m³/h (CADR) (1), il dispositivo può purificare facilmente ambienti fino a 48 m² e pulire una stanza di 20 m² in meno di 16 minuti (2). Il dispositivo purifica l'aria in tutte le modalità, mentre la modalità purificazione rileva automaticamente la qualità dell'aria e regola il flusso di conseguenza.
Il dispositivo offre un potente flusso d'aria fino a 1470 m³/h, mentre il design senza pale garantisce un flusso uniforme e costante. Per un comfort personalizzato, scegli tra 10 velocità di ventilazione in base alle tue esigenze.
Il dispositivo fornisce calore immediato in soli 3 secondi con potenza regolabile fino a 2200W. Imposta la temperatura target automatica da 1 a 37°C o personalizza il calore con 10 velocità di riscaldamento (solo tramite App). (3)
Goditi un'umidificazione igienica fino a 380 ml/h con la tecnologia NanoCloud. La sua nebulizzazione ultrafine rilascia fino al 99,9% di batteri in meno rispetto agli umidificatori a ultrasuoni (4,5). Quando il serbatoio è pieno, il dispositivo umidifica in tutte le modalità. In modalità Umidificazione, puoi impostare il livello di umidità desiderato tra 30-70%.
In modalità sleep, il dispositivo è più silenzioso di un sussurro con soli 21 dB(A) di livello sonoro (6). Il sensore di luce rileva quando la stanza è buia, spegnendo automaticamente le luci per ridurre al minimo il disturbo.
La filtrazione a 3 strati composta da pre-filtro, HEPA NanoProtect e Carboni Attivi cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,003 micron (7) — più piccole del virus più piccolo conosciuto!
Respira meglio con la purificazione continua dell'aria in tutte le modalità, rimuovendo il 99,99% degli allergeni, il 99,9% di virus e batteri nell'aria, oltre a ridurre gas nocivi e odori - in modo sicuro, senza ioni, sostanze chimiche o emissioni di ozono. (8-11)
I sensori intelligenti AeraSense monitorano continuamente l'aria e riportano in tempo reale, reagendo immediatamente a qualsiasi cambiamento di inquinamento, temperatura o umidità per migliorare la qualità dell'aria.
Usa semplicemente il telecomando per controllare il tuo dispositivo. Per funzionalità aggiuntive e monitoraggio della qualità dell'aria, abbina il dispositivo all'app Air+. Per maggiore comodità senza mani, usa i comandi vocali con Google Assistant o Alexa.
L'ampia rotazione di 350° distribuisce uniformemente l'aria in tutta la stanza, offrendo comfort a tutti, indipendentemente da dove ti trovi.
I filtri e i filtri di umidificazione originali sono progettati per prestazioni durature - fino a 36 mesi per i filtri e 6 mesi per il filtro di umidificazione - riducendo al minimo fastidi e costi. Il dispositivo calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria una sostituzione. (12)
