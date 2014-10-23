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Fuori produzione
AJ7045D/12
Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone
Inizia la giornata con la tua musica preferita dall'iPod/iPhone tramite il connettore Lightning. Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questo elegante sistema docking Philips offre bassi ricchi e profondi e un suono potente.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
20 W
Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.
Grazie al telecomando Philips all-in-one, è possibile navigare all'interno del sistema musicale Philips e nell'iPod/iPhone per scegliere tra centinaia di canzoni con la semplice pressione di un tasto. Le informazioni visualizzate vengono elencate per playlist, album, artista, genere o brano rendendo la navigazione semplice e veloce. Il sistema può essere utilizzato con una sola mano e garantisce un'esperienza d'ascolto davvero unica.
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.
2.5
su 5
2
Recensioni
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Questa revisione è stata effettuata per AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
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