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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ7010/12

4

| (10) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Svegliati

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips, dotata di radio e di suoni della natura preregistrati, ti permette di svegliarti con il suono che più preferisci. Il sensore della temperatura consente di visualizzare la temperatura interna ed esterna.

Vedi tutti i vantaggi

con i suoni della natura

Svegliati

  • temperatura interna/esterna

  • FM/MW con sintonizzazione digitale

  • Sveglia a due modalità

  • Sveglia per giorni lavorativi/weekend

Display della temperatura per letture interne ed esterne

Display della temperatura per letture interne ed esterne

Informazioni meteorologiche a portata di mano. La radiosveglia Philips ti fornisce la temperatura attuale. Il sensore della temperatura intelligente mostra sempre la temperatura esterna.

La musica preregistrata ti aiuta ad addormentarti

La musica preregistrata ti aiuta ad addormentarti

Rilassati o addormentati ascoltando suoni rilassanti. La radiosveglia Philips è dotata di una serie di suoni rilassanti come il rumore della pioggia, le onde dell'oceano, musica per il relax del corpo e molto altro ancora per il tuo comfort personale.

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

10

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

03/09/2013

Italia

Italia

molto semplice da utilizzare ed affidabile

semplice, falice da utilizzare , è bello potersi svegliare con la musica o scegliere altri suoni di default. Inoltre, hai sempre sotto controllo la temperatura interna ed esterna!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7010 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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22/09/2012

Italia

Italia

Compratelo!

Da un Philips (Type D3420/00), di non ricordo nemmeno quanto tempo fa (e ancora funzionante), passato per altrove (oops!), sono tornato a un Philips. Non passate per altrove!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7010 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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15/05/2012

Italia

Italia

L'orologio ha un design stupendo

Display LCD con 4 luminosità diverse (molto utile quella più bassa durante la notte), diverse suonerie per la sveglia (regolabile in 3 modalità diverse: lunedì-venerdì, sabato-domenica oppure lunedì-domenica), design ultramoderno e molto elegante, sensore della temperatura separato da appendere sul terrazzo, balcone o comunque fuori casa, temperatura interna ed esterna proiettate sul display, radio fm.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7010 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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