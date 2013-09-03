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Fuori produzione
Svegliati
Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips, dotata di radio e di suoni della natura preregistrati, ti permette di svegliarti con il suono che più preferisci. Il sensore della temperatura consente di visualizzare la temperatura interna ed esterna.
temperatura interna/esterna
FM/MW con sintonizzazione digitale
Sveglia a due modalità
Sveglia per giorni lavorativi/weekend
Informazioni meteorologiche a portata di mano. La radiosveglia Philips ti fornisce la temperatura attuale. Il sensore della temperatura intelligente mostra sempre la temperatura esterna.
Rilassati o addormentati ascoltando suoni rilassanti. La radiosveglia Philips è dotata di una serie di suoni rilassanti come il rumore della pioggia, le onde dell'oceano, musica per il relax del corpo e molto altro ancora per il tuo comfort personale.
Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.
4.0
su 5
10
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Yuki
03/09/2013
Italia
molto semplice da utilizzare ed affidabile
semplice, falice da utilizzare , è bello potersi svegliare con la musica o scegliere altri suoni di default. Inoltre, hai sempre sotto controllo la temperatura interna ed esterna!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7010 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
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ggecgp
22/09/2012
Italia
Compratelo!
Da un Philips (Type D3420/00), di non ricordo nemmeno quanto tempo fa (e ancora funzionante), passato per altrove (oops!), sono tornato a un Philips. Non passate per altrove!
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Questa revisione è stata effettuata per AJ7010 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
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Alex1986z
15/05/2012
Italia
L'orologio ha un design stupendo
Display LCD con 4 luminosità diverse (molto utile quella più bassa durante la notte), diverse suonerie per la sveglia (regolabile in 3 modalità diverse: lunedì-venerdì, sabato-domenica oppure lunedì-domenica), design ultramoderno e molto elegante, sensore della temperatura separato da appendere sul terrazzo, balcone o comunque fuori casa, temperatura interna ed esterna proiettate sul display, radio fm.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7010 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
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