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Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ7000/12

3.6

| (37) Recensioni

Un buon inizio

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore FM/MW integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del segnale acustico.

Vedi tutti i vantaggi

ascoltando in radio la tua musica preferita

Un buon inizio

  • Sintonizzazione digitale FM

  • 20 preimpostazioni

  • Sveglia a due modalità

  • Collegamento e impostazione

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

Il tempo di riproduzione della radio Philips può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.

Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

37

Recensioni

30/12/2013

Italia

Italia

Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura

Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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25/09/2013

Italia

Italia

Una radiosveglia perfetta

La radiosveglia che cercavo. Elegante, digitale, facile da usare (su configura automaticamente in pochi secondi). Il suono della sveglia poi è a dir poco piacevole a differenza del modello precedente (sempre PHILIPS), in quanto delicato e graduale. Inoltre la luminosità del display è regolabile per una visualizzazione ottimale, anche se (e questo è un mio consiglio) si poteva aggiungere una quarta modalità (notturna) con la sola visualizzazione dell'orario in formato numerico, in quanto l'intensità della luce è comunque alta in modalità low.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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08/09/2013

Italia

Italia

coinvolgente

Questo prodotto potrebbe sembrare a prima vista di difficile utilizzo, invece come per incanto tutto diviene comprensibile, anzi é semplicissimo. Alzarsi con la voce gentile é un incanto. La dimensione digitale ultra. Non potete perderlo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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