Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ7000/12
Un buon inizio
Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore FM/MW integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del segnale acustico.
Sintonizzazione digitale FM
20 preimpostazioni
Sveglia a due modalità
Collegamento e impostazione
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Il tempo di riproduzione della radio Philips può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.
Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.6
su 5
37
Recensioni
aimpera
30/12/2013
Italia
Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura
Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
PaolCXX
25/09/2013
Italia
Una radiosveglia perfetta
La radiosveglia che cercavo. Elegante, digitale, facile da usare (su configura automaticamente in pochi secondi). Il suono della sveglia poi è a dir poco piacevole a differenza del modello precedente (sempre PHILIPS), in quanto delicato e graduale. Inoltre la luminosità del display è regolabile per una visualizzazione ottimale, anche se (e questo è un mio consiglio) si poteva aggiungere una quarta modalità (notturna) con la sola visualizzazione dell'orario in formato numerico, in quanto l'intensità della luce è comunque alta in modalità low.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
emiliud
08/09/2013
Italia
coinvolgente
Questo prodotto potrebbe sembrare a prima vista di difficile utilizzo, invece come per incanto tutto diviene comprensibile, anzi é semplicissimo. Alzarsi con la voce gentile é un incanto. La dimensione digitale ultra. Non potete perderlo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale