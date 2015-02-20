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Fuori produzione
AJ6200D/12
Svegliati con l'incantevole musica del tuo iPod/iPhone
Riproduci la musica e carica il tuo iPod/iPhone tramite il connettore Lightning con questa elegante radiosveglia Philips. Con una porta USB aggiuntiva, potenza in uscita da 5 W, sintonia digitale FM con preselezioni e grandi manopole sulla parte anteriore, ti garantisce la massima semplicità per l'impostazione dell'ora e della sveglia.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
Porta USB per la ricarica
5 W, FM, sveglia a due modalità
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
2.5
su 5
11
Recensioni
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Questa revisione è stata effettuata per AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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