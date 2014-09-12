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Fuori produzione
AJ5305D/12
Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone
Inizia la tua giornata con la radiosveglia e la docking station di Philips. L'applicazione gratuita Philips offre un risveglio più energico e un ascolto più piacevole della radio, mentre la potenza RMS di 4 W garantisce un suono forte e nitido. Basta posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking, senza nemmeno rimuovere la custodia.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
4 W
Non c'è modo migliore di svegliarsi o di ascoltare la radio dell'applicazione gratuita Philips HomeStudio. Basta scaricare l'applicazione dall'App Store Apple e usufruire di moltissime funzioni entusiasmanti. L'impostazione avanzata della sveglia offre, ad esempio, una flessibilità maggiore nell'impostazione del volume, della durata, della data e dell'audio. Puoi anche avere un'interfaccia utente migliore durante l'ascolto della radio, con funzioni di preimpostazione delle stazioni facili da usare.
RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
2.1
su 5
34
Recensioni
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone