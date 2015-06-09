ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso

Fuori produzione

Radiosveglia

AJ5030/12

3.3

| (39) Recensioni

Svegliati e sorridi!

Scopri la comodità di leggere l'ora sulla superficie che più preferisci. Rendi più nitida l'immagine o girala in modo da renderla sempre chiara e leggibile sulle pareti o sul soffitto. Questa sveglia imposta anche l'ora automaticamente e offre melodie, radio e cicalino come sorgenti dell'allarme.

Vedi tutti i vantaggi

grazie alla proiezione dell'ora

Svegliati e sorridi!

  • Proiezione orario

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

  • Backup di ora e sveglia

Angolo di proiezione flessibile per una visualizzazione sempre ottimale

Occupati delle tue cose con questa radiosveglia che si illumina tutte le volte che vuoi, grazie al tubo di proiezione che ha un'angolatura flessibile. Il tubo può essere regolato orizzontalmente e verticalmente con i comandi che consentono di eseguire regolazioni precise per proiettare l'orario esattamente dove desideri, sul muro, sul soffitto o su un mobile. Puoi guardare l'ora senza dover nemmeno girare la testa: semplicemente eccezionale.

Intensità regolabile per una proiezione dell'ora più nitida

Proietta l'orario in modo sempre nitido con un controllo dell'intensità intuitivo. Puoi regolare l'intensità per avere un orario proiettato in modo chiaro da 1 a 2,5 m. Immagini proiettate in modo nitido e chiaro e una visualizzazione sempre chiara dell'orario

Controllo del capovolgimento per invertire l'immagine proiettata

Questa radiosveglia proietta l'orario sul muro o sul soffitto per una visualizzazione comoda. Grazie alla funzione di capovolgimento, puoi ruotate immediatamente l'orario proiettato a 180 gradi per una visualizzazione più semplice nella stanza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.3

su 5

39

Recensioni

09/06/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Radiosveglia perfetta

Acquistata come regalo per la festa della mamma, ne è rimasta colpita. Design pulito, ora facilmente leggibile anche quando proiettata. Facile da configurare. Ottimo prodotto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ5030 Radiosveglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ5030 Radiosveglia

18/12/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto ad un prezzo ideale!

Copmplimenti per l'ottimo prodotto. Elegante design, di facile utilizzo e perfetta funzionalità.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ5030 Radiosveglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ5030 Radiosveglia

25/11/2011

Italia

Italia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ5030 Radiosveglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ5030 Radiosveglia

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee