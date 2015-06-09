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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ5030/12
Svegliati e sorridi!
Scopri la comodità di leggere l'ora sulla superficie che più preferisci. Rendi più nitida l'immagine o girala in modo da renderla sempre chiara e leggibile sulle pareti o sul soffitto. Questa sveglia imposta anche l'ora automaticamente e offre melodie, radio e cicalino come sorgenti dell'allarme.
Proiezione orario
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia
Occupati delle tue cose con questa radiosveglia che si illumina tutte le volte che vuoi, grazie al tubo di proiezione che ha un'angolatura flessibile. Il tubo può essere regolato orizzontalmente e verticalmente con i comandi che consentono di eseguire regolazioni precise per proiettare l'orario esattamente dove desideri, sul muro, sul soffitto o su un mobile. Puoi guardare l'ora senza dover nemmeno girare la testa: semplicemente eccezionale.
Proietta l'orario in modo sempre nitido con un controllo dell'intensità intuitivo. Puoi regolare l'intensità per avere un orario proiettato in modo chiaro da 1 a 2,5 m. Immagini proiettate in modo nitido e chiaro e una visualizzazione sempre chiara dell'orario
Questa radiosveglia proietta l'orario sul muro o sul soffitto per una visualizzazione comoda. Grazie alla funzione di capovolgimento, puoi ruotate immediatamente l'orario proiettato a 180 gradi per una visualizzazione più semplice nella stanza.
3.3
su 5
39
Recensioni
balara86
09/06/2015
Italia
Compratore verificato
Radiosveglia perfetta
Acquistata come regalo per la festa della mamma, ne è rimasta colpita. Design pulito, ora facilmente leggibile anche quando proiettata. Facile da configurare. Ottimo prodotto.
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BrunaGE
18/12/2012
Italia
Ottimo prodotto ad un prezzo ideale!
Copmplimenti per l'ottimo prodotto. Elegante design, di facile utilizzo e perfetta funzionalità.
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readercode
25/11/2011
Italia
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