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Fuori produzione

Radiosveglia per iPod/iPhone

AJ3275DZ/12

Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone

Inizia la giornata in modo piacevole con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Questa sveglia compatta è in grado di ricaricare e riprodurre la musica di iPod/iPhone tramite connettore Lightning senza rimuoverli dalla custodia protettiva. Se preferisci, puoi impostare la radiosveglia o il segnale acustico.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • FM, doppia sveglia

  • 2 W

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Potenza totale in uscita 2 W RMS

Potenza totale in uscita 2 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 2 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

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