Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ3275DZ/12
Svegliati con il magnifico audio del tuo iPod/iPhone
Inizia la giornata in modo piacevole con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Questa sveglia compatta è in grado di ricaricare e riprodurre la musica di iPod/iPhone tramite connettore Lightning senza rimuoverli dalla custodia protettiva. Se preferisci, puoi impostare la radiosveglia o il segnale acustico.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
2 W
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 2 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
Recensioni