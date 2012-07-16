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Fuori produzione
AJ3270D/12
Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone
Inizia la giornata in modo piacevole con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Questa sveglia compatta è in grado di ricaricare e riprodurre la musica dei più recenti modelli iPod/iPhone senza rimuoverli dalla custodia protettiva. Se preferisci, puoi impostare la radiosveglia o il cicalino.
con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
2 W
In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.
Il tempo di riproduzione della radio Philips può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.
2.3
su 5
58
Recensioni
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
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Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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Luca63
14/03/2013
Italia
ottimo
Di facile utilizzo, fa quello che promette, ti sveglia alla mattina, con una qualità del suono molto buona.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone
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