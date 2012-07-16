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Fuori produzione

Radiosveglia per iPod/iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Recensioni

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone

Inizia la giornata in modo piacevole con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Questa sveglia compatta è in grado di ricaricare e riprodurre la musica dei più recenti modelli iPod/iPhone senza rimuoverli dalla custodia protettiva. Se preferisci, puoi impostare la radiosveglia o il cicalino.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone

  • con connettore a 30 pin

  • per iPod/iPhone

  • FM, doppia sveglia

  • 2 W

Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio

Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale

Il tempo di riproduzione della radio Philips può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

58

Recensioni

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

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14/03/2013

Italia

Italia

ottimo

Di facile utilizzo, fa quello che promette, ti sveglia alla mattina, con una qualità del suono molto buona.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone

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