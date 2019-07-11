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Fuori produzione
AJ3226/12
Inizia la giornata come piace a te!
Questa elegante radiosveglia Philips a due modalità ti permette di iniziare la giornata con la tua stazione radio preferita, oppure con un piacevole segnale acustico. Il pratico cavo in dotazione permette inoltre di collegarsi in modalità plug-and-play al sistema musicale portatile.
Sintonizzazione analogica FM/MW
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia
Cavo di ingresso audio integrato
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.
La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.
2.8
su 5
16
Recensioni
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Radio-réveil
Sì, consiglio questo prodotto
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Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Klokradio
Sì, consiglio questo prodotto
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kelkel01
16/10/2011
France
Bien!
Effectivement le produit et bien, mais un peut compliqué dans son utilisation. Un peut trop de bouton sur les côtés, pour les différentes alarmes, mais aussi une fonction, qui commence à m'énerver, celle de clignoter souvent sans savoir sur quelle bouton on à appuyer.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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