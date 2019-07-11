ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore

Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3226/12

2.8

| (16) Recensioni

Inizia la giornata come piace a te!

Questa elegante radiosveglia Philips a due modalità ti permette di iniziare la giornata con la tua stazione radio preferita, oppure con un piacevole segnale acustico. Il pratico cavo in dotazione permette inoltre di collegarsi in modalità plug-and-play al sistema musicale portatile.

Vedi tutti i vantaggi

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Inizia la giornata come piace a te!

  • Sintonizzazione analogica FM/MW

  • Sveglia a due modalità

  • Backup di ora e sveglia

  • Cavo di ingresso audio integrato

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.8

su 5

16

Recensioni

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Radio-réveil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Klokradio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Klokradio

16/10/2011

France

France

Bien!

Effectivement le produit et bien, mais un peut compliqué dans son utilisation. Un peut trop de bouton sur les côtés, pour les différentes alarmes, mais aussi une fonction, qui commence à m'énerver, celle de clignoter souvent sans savoir sur quelle bouton on à appuyer.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Radio-réveil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3226 Radio-réveil

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee