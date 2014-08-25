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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJ3116/12
Inizia la giornata come piace a te!
Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di radio FM integrata ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.
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