ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore

Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ3116/12

Inizia la giornata come piace a te!

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di radio FM integrata ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino

Vedi tutti i vantaggi

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Inizia la giornata come piace a te!

  • Sintonizzazione digitale FM

  • Sveglia a due modalità

  • Backup di ora e sveglia

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee