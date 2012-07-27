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Fuori produzione
AJ3112/12
Inizia la giornata come piace a te!
Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore AM/FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.
Design compatto
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.6
su 5
26
Recensioni
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
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bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
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reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
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