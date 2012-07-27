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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3112/12

3.6

| (26) Recensioni

Inizia la giornata come piace a te!

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore AM/FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

Vedi tutti i vantaggi

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Inizia la giornata come piace a te!

  • Design compatto

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Ampio display per una facile visualizzazione

L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

26

Recensioni

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

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16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

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