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Fuori produzione

Radiosveglia per iPod

AJ301D/12

Inizia la giornata come piace a te!

Libera la tua musica portatile quando sei in casa. Collega il tuo iPod o lettore GoGear alla radiosveglia compatta Philips con potenti bassi supportati dalla potenza RMS a 12 W. Goditi un audio strepitoso e scegli di iniziare la giornata alla grande con la musica.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con la musica dell'iPod che preferisci

Inizia la giornata come piace a te!

Ascolta e ricarica il tuo iPod contemporaneamente

Ascolta e ricarica il tuo iPod contemporaneamente

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti consente di collegare il tuo iPod direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il funzionamento per ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Utilizza il telecomando per navigare, selezionare e riprodurre la musica salvata nel tuo iPod. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è inserito.

Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

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