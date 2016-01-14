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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ130/12

2.2

| (5) Recensioni

Design elegante adatto a qualsiasi stile di vita

Libera la tua musica portatile in casa grazie alla radiosveglia CD Philips dotata di ingresso AUX, per un suono ottimale. Il design sofisticato è arricchito dall'ampio display LCD retroilluminato. Scegli la colonna sonora del tuo risveglio: il tuo CD preferito, la musica digitale o la sveglia.

Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con i tuoi brani preferiti o la radio

Design elegante adatto a qualsiasi stile di vita

  • CD

Compatibile con CD registrabili e riscrivibili

L'impianto può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I CD-R possono essere registrati una volta e riprodotti su qualsiasi lettore audio CD, i CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte ma riprodotti soltanto su lettori audio CD compatibili. Il pick-up laser e lo schema elettrico del decoder CD dei lettori compatibili con CD-RW sono studiati specificamente per leggere lo speciale strato di registrazione di cambio fase del CD-RW con la possibilità di riprodurre i dischi registrati a casa sull'impianto audio CD.

Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.2

su 5

5

Recensioni

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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12/05/2011

France

France

Déçu

Le produit a pour lui le look et la simplicité d'utilisation, mais ça s'arrête là. Radio pourie, réception très mauvaise. Qualité audio décevante, son nasillard sans basses du tout Lecteur de CD bruyant, surtout lors de l'arrêt avec la fonction sleep, vous vous êtes gentiment endormi et paf un raffut infernal vous réveille quand la tête de lecture reprend sa position de parking. Innaceeptablepour ce genre de produit.

Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Radio réveil avec tuner numérique

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27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Klokradio met digitale tuner

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