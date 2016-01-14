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Fuori produzione
AJ130/12
Design elegante adatto a qualsiasi stile di vita
Libera la tua musica portatile in casa grazie alla radiosveglia CD Philips dotata di ingresso AUX, per un suono ottimale. Il design sofisticato è arricchito dall'ampio display LCD retroilluminato. Scegli la colonna sonora del tuo risveglio: il tuo CD preferito, la musica digitale o la sveglia.
CD
L'impianto può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I CD-R possono essere registrati una volta e riprodotti su qualsiasi lettore audio CD, i CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte ma riprodotti soltanto su lettori audio CD compatibili. Il pick-up laser e lo schema elettrico del decoder CD dei lettori compatibili con CD-RW sono studiati specificamente per leggere lo speciale strato di registrazione di cambio fase del CD-RW con la possibilità di riprodurre i dischi registrati a casa sull'impianto audio CD.
Il display LCD retroilluminato assicura una visualizzazione chiara e un semplice funzionamento anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di leggere le informazioni a colpo d'occhio.
2.2
su 5
5
Recensioni
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Gazou
12/05/2011
France
Déçu
Le produit a pour lui le look et la simplicité d'utilisation, mais ça s'arrête là. Radio pourie, réception très mauvaise. Qualité audio décevante, son nasillard sans basses du tout Lecteur de CD bruyant, surtout lors de l'arrêt avec la fonction sleep, vous vous êtes gentiment endormi et paf un raffut infernal vous réveille quand la tête de lecture reprend sa position de parking. Innaceeptablepour ce genre de produit.
Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Radio réveil avec tuner numérique
Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Radio réveil avec tuner numérique
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Klokradio met digitale tuner
Questa revisione è stata effettuata per AJ130 Klokradio met digitale tuner