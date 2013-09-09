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Fuori produzione
AJ1000/12
Alzati e sorridi con la musica della tua radio preferita
Alzati ascoltando la tua stazione radio preferita o al suono della tua sveglia personale. Questa elegante radiosveglia Philips AJ1000/12 con finiture a specchio ti consente di impostare due sveglie in modo che tu e il tuo partner possiate svegliarvi ad orari diversi. Svegliati ogni giorno con un sorriso.
Finitura a specchio
FM, sintonizzazione analogica
Sveglia a due modalità
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.
3.0
su 5
76
Recensioni
sandra
09/09/2013
Italia
Ottimo prodotto
Radio sveglia bella da vedere e da ascoltare la musica appena sveglia. Ottimo prodotto!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Radiosveglia
Sì, consiglio questo prodotto
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Kinghi
01/09/2013
Italia
Ottimo prodotto
Facile da getire, quadrante luminoso e con caratteri della giusta grandezza ben visibile di notte.Manca il cambio ora automatico con il fuso orario e non vi sono i classici puntini luminosi intermittenti per capire se l'orologio è immediatamente in funzione.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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JonnyK
22/07/2012
United Kingdom
Stylish, functional and simple to use.
I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Clock Radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Clock Radio