ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fuori produzione

Radiosveglia

AJ1000/12

3

| (76) Recensioni

Alzati e sorridi con la musica della tua radio preferita

Alzati ascoltando la tua stazione radio preferita o al suono della tua sveglia personale. Questa elegante radiosveglia Philips AJ1000/12 con finiture a specchio ti consente di impostare due sveglie in modo che tu e il tuo partner possiate svegliarvi ad orari diversi. Svegliati ogni giorno con un sorriso.

Vedi tutti i vantaggi

Alzati e sorridi con la musica della tua radio preferita

  • Finitura a specchio

  • FM, sintonizzazione analogica

  • Sveglia a due modalità

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Sveglia dolce per un risveglio graduale

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

76

Recensioni

09/09/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Radio sveglia bella da vedere e da ascoltare la musica appena sveglia. Ottimo prodotto!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Radiosveglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Radiosveglia

01/09/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Facile da getire, quadrante luminoso e con caratteri della giusta grandezza ben visibile di notte.Manca il cambio ora automatico con il fuso orario e non vi sono i classici puntini luminosi intermittenti per capire se l'orologio è immediatamente in funzione.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Radiosveglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Radiosveglia

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, functional and simple to use.

I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Clock Radio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ1000 Clock Radio

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee