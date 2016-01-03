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Fuori produzione

Cuffie DJ professionali

A3PRO/00

4.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Cuffie DJ professionali

Create in collaborazione con il vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren, le cuffie A3PRO sono ideali per ascoltare musica elettronica e aggiungono potenza e carica a ogni nota, che tu sia in viaggio o al mixer.

Vedi tutti i vantaggi

in collaborazione con Armin van Buuren

Cuffie DJ professionali

  • Cuffie DJ professionali

  • Cuffie over ear

  • Cuscinetti deluxe traspiranti

  • Piegatura completa

I driver da 50 mm per la gestione di 3000 mW di potenza garantiscono audio privo di distorsione

I driver da 50 mm per la gestione di 3000 mW di potenza garantiscono audio privo di distorsione

Potenti driver al neodimio da 50 mm, progettati per la gestione di 3000 mW di potenza, offrono audio nitido, dinamico e privo di distorsioni anche ad alto volume o con un'elevata potenza di ingresso.

L'adattatore da 6,3 mm consente il collegamento a qualsiasi apparecchiatura musicale

Le cuffie DJ professionali Philips sono dotate di un adattatore da 6,3 mm che ne consente il collegamento a tanti apparecchi, come al piatto per DJ per un audio eccezionale dalle piastre, o all'Hi-Fi di casa tua per vivere un'esperienza davvero unica.

Chiusura posteriore e cuscinetti isolanti per ascoltare solo la tua musica preferita

Chiusura posteriore e cuscinetti isolanti per ascoltare solo la tua musica preferita

L'architettura chiusa ottimizza i bassi e ti consente di ascoltare la musica al volume che desideri senza perdite, mentre i cuscinetti sovrauricolari riempiono lo spazio tra orecchie e cuffie, per un isolamento acustico eccezionale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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2
1

03/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Awesome headphones for DJs

These are some of the best headphones I ever used they a rugged sound awesome and are easy to carry. Love them thank you Philips.

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Questa revisione è stata effettuata per A3PRO Professional DJ headphones

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13/12/2014

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer Sound in gewohnter Philips-Qualität

Nachdem ich Packung geöffnet habe, ist mir gleich die gute Verarbeitung in gewohnter Philips-Manier ins Auge gestochen. Bügel aus Stahl mit einem Überzug aus Silikon als Polster stehen für hohen Tragekomfort, auch bei längeren Sessions spürt man den Kopfhörer trotz des relativ hohen Gewichtes von fast 400 g kaum. Der Bügel ist schrittweise verstellbar und rastet ungefähr jede 3 mm ein, wodurch ein Verrutschen oder Verstellen des Bügels auch bei schnellen Kopfbewegungen selten vorkommt. Durch den Stahlbügel sitzen sie stets sicher auf dem Kopf. Auch die gut abschließenden Ohrmuscheln sitzen sehr bequem, was gerade für Brillenträger wie mich sehr wichtig ist. Bei anderen Over-Ear Kopfhörern hatte ich nach längerem Tragen des Öfteren Schmerzen an den Ohren. Dies ist hier nicht der Fall! Sogar mit Brille schließen die Muscheln hervorragend ab und lassen kaum ein Geräusch von außen hereindringen, wobei man bei maximaler Lautstärke von außen schon den einen oder Ton hört. Das macht aber gar nichts, da im Club die Geräuschkulisse viel höher ist als beispielsweise in der S-Bahn. Ein weiterer Pluspunkt ist der modulare Aufbau der Kopfhörer, so können beispielsweise die Ohrpolster bei Verschmutzung oder Abnutzung gewechselt werden. Ebenso kann das Kabel links oder rechts eingesteckt werden, so kann sie jeder nach seinen Vorlieben aufsetzen. Sollte das Kabel mal zu kurz oder defekt sein, kann es ebenfalls einfach ausgetauscht werden. Dies ist aber eher selten der Fall, da Philips das Kabel unten aufgewickelt hat (kennt man noch von den alten Schnurtelefonen). Hierdurch ist mal recht flexibel und kommt selten ans Limit. Das Kabel macht, genauso wie der Stecker einen sehr stabilen Eindruck, auch lässt sich der mitgelieferte 6,3 mm Adapter mit dem Stecker verschrauben, wodurch einem versehentlichen Rausziehen entgegengewirkt wird. Nicht so gelungen finde ich die Drehbarkeit der Ohrmuscheln, diese lassen sich zwar nach vorn oder hinten verdrehen, jedoch nicht um 180°, somit ist die Monitoring Funktion etwas ungünstig gelöst. Durch einklappbare Ohrmuscheln ist er jedoch extrem kompakt und findet leicht in der mitgelieferten Stofftasche Platz für einen sicheren Transport. Nun zum Wichtigsten, dem Klang! Dieser ist voll, satt, glasklar und gibt jede Frequenz in der gleichen Lautstärke wieder, ohne Bass oder Höhen zu bevorzugen. Die Klangfarbe hängt einzig und allein von der Einstellung der Quelle ab. Unverfälschter Sound direkt auf die Ohren! Der Kopfhörer ist aber nicht nur für elektronische Musik geeignet, auch Metal, Rock oder HipHop werden kompromisslos und sauber wiedergegeben. Philips hat hier zusammen mit Armin van Buuren ein Glanzstück in Sachen Klang und Qualität abgeliefert. Hochwertige Verarbeitung und kleine Details machen diesen Kopfhörer den perfekten Wegbegleiter für lange Clubnächte!

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Questa revisione è stata effettuata per A3PRO Professionelle DJ-Kopfhörer

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23/10/2014

Nederland

Nederland

Ultieme Geluidsbeleving

Super blij met deze headphone. De muziek is super en door de grote oorkussens niet te overheersend. De bass is aanwezig, maar ook op gewenste sterkte. Ondanks de robuuste vormgeving is het een licht product met een prima draagcomfort. In grootte verstelbaar en geschikt voor een DJ op een groot feest, maar ook voor het kijken van een serie achter je laptop. Bij beide krijg je een ultieme beleving van het geluid!

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  1. Cuscinetti sostituibili di 90 mm venduti separatamente su shop.philips.com e armadashop.com

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