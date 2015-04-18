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Garanzia di 2 anni
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Con una visibilità fino al 30% in più rispetto alle lampade tradizionali, Vision assicura un fascio di luce eccellente a un prezzo molto competitivo e garantisce una qualità da prodotti di primo impianto, per maggior sicurezza e comfort.
Tipo di lampada: HB3
12 V, 65 W
Fino al 30% in più di visibil.
Massima convenienza
Numero di lampadine: 1
Le nostre soluzioni di illuminazione producono un potente e preciso fascio di luce con la massima intensità. Le lampadine Vision emettono un fascio di luce a più lungo raggio per una maggiore sicurezza e comfort. Siamo costantemente impegnati a realizzare le migliori e più efficienti soluzioni di illuminazione, perché sappiamo che un giorno potrebbero salvare una vita.
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.
Da 100 anni Philips è all’avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Vision 9005PRB1 Más visión
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