Ero alla ricerca di un monitor ultrawide per scopi professionali, nel campo foto-video, preferibilmente con casse integrate. Essendo dal lontano 1994 un acquirente e soddisfatto utilizzatore di monitor Philips, ho deciso di orientarmi su questo prodotto, e devo dire di essere notevolmente soddisfatto. Partiamo dal design, secondo me attualmente il migliore tra i monitor in commercio: colore bianco, stand in metallo cromato, ed un piacevole led con la scritta Philips, comunque disattivabile. Per quanto riguarda l'ergonomia, il monitor e' regolabile in inclinazione e, cosa per me importantissima, in altezza, con un'escursione di ben 15 cm. Inoltre è facile ed immediato padroneggiare il joystick posto sul retro, per navigare nel menu delle impostazioni. Le casse, sebbene di soli 5Wx2, offrono un suono pulito e senza distorsioni. La stabilità del monitor è eccellente, non vedo vibrazioni neanche quando mi capita di digitare velocemente sulla tastiera (e tendo ad essere a volte un po' brusco). Veniamo adesso alle performance dello schermo, in merito alle quali complessivamente sono veramente soddisfatto: ottima copertura sRGB, angolo di visuale eccellente e, stando in posizione corretta, illuminazione uniforme. Solo stando in piedi e guardando il monitor dall'alto (quindi stando in una posizione decisamente innaturale) si nota un po' di bleeding ai bordi e delle "striature" di ombra sul lato sinistro, motivo per le quali do 4 stelle invece di 5 alla voce performance, ma solo perché sono pignolo. Non ho ancora collaudato questo monitor sotto l'aspetto gaming, e non penso di farlo a breve non essendo un giocatore ma usando il PC per lavoro. Ho invece provato a vedere un film in Blu-Ray, e sono stato molto ma molto soddisfatto. Utilissima inoltre, per chi lavora molto al PC con programmi che non richiedono una perfetta corrispondenza dei colori, la modalità LowBlue, molto riposante per gli occhi. Infine, lode a Philips per l'eccellente dotazione di cavi: USB, jack per l'audio, DisplayPort e HDMI. Avrei solo preferito che l'alimentatore fosse collegato tramite presa IEC per un più facile collegamento al gruppo di continuità, ma ho risolto senza problemi tramite una multipresa IEC che ho a casa. Conclusioni: acquisto consigliatissimo, che vale ogni euro speso, a tutti i professionisti che vogliono entrare nel mondo dei monitor ultrawide ad alte prestazioni senza rinunciare al design.