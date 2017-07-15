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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
349X7FJEW/00
Design avanzato, visualizzazione panoramica
Questo display Philips UltraWide da 34" ti sorprenderà con immagini Crystalclear 3440 x 1440 e meravigliosi colori brillanti. Lo straordinario schermo UltraWide ad altezza regolabile ti offre una visione panoramica del mondo.
X Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.
Ammira immagini e audio nitidi con un semplice collegamento via cavo. Il dispositivo HDMI-Ready dispone dell'hardware necessario per la compatibilità con l'ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Il cavo HDMI consente la riproduzione di video digitali fluidi di alta qualità (fino a 4K/risoluzione UHD a 60 Hz) e di audio trasmessi dal PC o da tante sorgenti AV (come decoder digitali, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
4.1
su 5
8
Recensioni
clovis1980
15/07/2017
Italia
Eccellente rapporto qualità prezzo
Ero alla ricerca di un monitor ultrawide per scopi professionali, nel campo foto-video, preferibilmente con casse integrate. Essendo dal lontano 1994 un acquirente e soddisfatto utilizzatore di monitor Philips, ho deciso di orientarmi su questo prodotto, e devo dire di essere notevolmente soddisfatto. Partiamo dal design, secondo me attualmente il migliore tra i monitor in commercio: colore bianco, stand in metallo cromato, ed un piacevole led con la scritta Philips, comunque disattivabile. Per quanto riguarda l'ergonomia, il monitor e' regolabile in inclinazione e, cosa per me importantissima, in altezza, con un'escursione di ben 15 cm. Inoltre è facile ed immediato padroneggiare il joystick posto sul retro, per navigare nel menu delle impostazioni. Le casse, sebbene di soli 5Wx2, offrono un suono pulito e senza distorsioni. La stabilità del monitor è eccellente, non vedo vibrazioni neanche quando mi capita di digitare velocemente sulla tastiera (e tendo ad essere a volte un po' brusco). Veniamo adesso alle performance dello schermo, in merito alle quali complessivamente sono veramente soddisfatto: ottima copertura sRGB, angolo di visuale eccellente e, stando in posizione corretta, illuminazione uniforme. Solo stando in piedi e guardando il monitor dall'alto (quindi stando in una posizione decisamente innaturale) si nota un po' di bleeding ai bordi e delle "striature" di ombra sul lato sinistro, motivo per le quali do 4 stelle invece di 5 alla voce performance, ma solo perché sono pignolo. Non ho ancora collaudato questo monitor sotto l'aspetto gaming, e non penso di farlo a breve non essendo un giocatore ma usando il PC per lavoro. Ho invece provato a vedere un film in Blu-Ray, e sono stato molto ma molto soddisfatto. Utilissima inoltre, per chi lavora molto al PC con programmi che non richiedono una perfetta corrispondenza dei colori, la modalità LowBlue, molto riposante per gli occhi. Infine, lode a Philips per l'eccellente dotazione di cavi: USB, jack per l'audio, DisplayPort e HDMI. Avrei solo preferito che l'alimentatore fosse collegato tramite presa IEC per un più facile collegamento al gruppo di continuità, ma ho risolto senza problemi tramite una multipresa IEC che ho a casa. Conclusioni: acquisto consigliatissimo, che vale ogni euro speso, a tutti i professionisti che vogliono entrare nel mondo dei monitor ultrawide ad alte prestazioni senza rinunciare al design.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 349X7FJEW Display LCD UltraWide curvo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 349X7FJEW Display LCD UltraWide curvo
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Pro
ALT
Contro
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Data di utilizzo 2019-05-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Data di utilizzo 2019-05-09
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
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NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931