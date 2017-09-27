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Fuori produzione
32PHT4100/12
TV LED Slim
Il TV per oggi e per domani: TV LED sottile Philips serie 4100 con Digital Crystal Clear. Scopri immagini nitide, un audio chiaro e tutte le funzioni di cui hai bisogno come porte USB e HDMI extra per sfruttare il tuo TV a casa.
80 cm (32")
TV LED
DVB-T/T2/C
I TV tradizionali sono dotati di una cornice simile a quella di un quadro. La nostra cornice è moderna e ultra sottile, per farti ammirare un'immagine più ampia.
Un televisore dalle linee moderne e raffinate merita un supporto che lo metta in evidenza. Per questo i designer dei TV Philips hanno creato questo esclusivo piedistallo aperto che si integra alla perfezione nell'ambiente della tua casa.
Per consentirti di ammirare immagini naturali da qualsiasi sorgente, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita o il telegiornale, oppure quando vuoi condividere un video con gli amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
2.8
su 5
58
Recensioni
rmanca
27/09/2017
Italia
Ottime caratteristiche dei colori video.
Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Sì, consiglio questo prodotto
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DanMan
27/03/2017
Italia
La vera e propria Televisione con la T maiuscola
Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Sì, consiglio questo prodotto
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argo
21/06/2016
Italia
belle immagini nitide buono l'audio
ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.