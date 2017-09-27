Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.