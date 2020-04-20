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Colori straordinari per un'immersione totale
Immergiti davvero nelle immagini con i monitor Philips curvi. Il monitor curvo da 32" E line offre un'esperienza davvero realistica con una qualità cristallina delle immagini in QHD. Ultra Wide-Color consente una resa del colore che dona vita alle tue immagini.
E Line
32 (31,5"/80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.
4.6
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Boudou
20/04/2020
Suisse
Compratore verificato
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Pro
Ecran incurvé
Contro
pas
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2019-04-20
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2019-04-20
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Pro
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Contro
Que no tenga 120Hz
Questa revisione è stata effettuata per 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2019-10-13
Questa revisione è stata effettuata per 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2019-10-13
Paul1957
21/05/2019
België
Compratore verificato
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.