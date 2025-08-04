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27M2N8500/01
Gaming oltre l'innovazione
Questo monitor è progettato per giocare ad alta velocità. La velocità di aggiornamento a 360°Hz, il pannello OLED QD e la certificazione DisplayHDR TrueBlack 400 lo rendono una combinazione di velocità incredibile e qualità delle immagini superiore.
Evnia 8000
26,5" (67,3°cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Preparati a giocare fino a una velocità di 360°Hz con una definizione dell'immagine sbalorditiva. Raggiungi obiettivi e traguardi più velocemente, per non parlare della nitidezza senza precedenti: i giochi appariranno puliti e nitidi mentre attraversi i livelli e sfrecci tra le scene.
Proteggi i colori autentici del tuo display QD-OLED dallo sbiadimento nel tempo. Per prolungare la durata del display, questo monitor è dotato di uno schermo in grafene integrato che lo mantiene fresco. Il grafene preserva l'integrità del display disperdendo uniformemente il calore generato dalla luce blu emessa dallo schermo e garantendo un raffreddamento più efficace rispetto alla grafite. Per i gamer, questo significa poter giocare con la certezza che i colori rimarranno perfetti fino all'ultimo pixel.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline Quad HD da 2560x1440 pixel. Grazie all'uso di pannelli ad alte prestazioni con un'elevata densità di pixel, supportati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display daranno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Che tu sia un professionista esigente alla ricerca di informazioni estremamente dettagliate per soluzioni CAD-CAM, utilizzi applicazioni grafiche 3D o sia un esperto finanziario alle prese con enormi fogli di calcolo, i display Philips ti offriranno immagini cristalline.
4.8
su 5
6
Recensioni
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Compratore verificato
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Date of Use 2024-07-04
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Date of Use 2024-07-04
Darkpcrgb
22/03/2025
Italia
Compratore verificato
Ottima qualità del pannello
Non ho mai trovato un difetto nei monitor Philips, qualità eccelsa del pannello, ottime le luci ambiligth.
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Date of Use 2024-02-22
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Date of Use 2024-02-22
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Pro
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Date of Use 2025-10-06
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Date of Use 2025-10-06
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse. Il modello di misurazione è 1 linea orizzontale.
Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976.
Pixel attivi: 2560 (O) x 1440 (V). Numero di pixel totali: 2576 (O) x 1456 (V); pixel in più su ciascun lato, spazio riservato all'orbita dei pixel.
Il rapporto tra la luce di emissione del display nell'intervallo 415 - 455 nm e l'emissione del display di nell'intervallo 400 - 500 nm deve essere inferiore al 50%.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Questo monitor mira alla sostenibilità: la base è realizzata per il 35% in plastica riciclata.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
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Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®