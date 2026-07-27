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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor per il gioco Quad HD

27M2N3501PA/00

2 Riconoscimenti

Amplia il tuo orizzonte di gioco
Questo monitor Fast IPS da 27 pollici offre immagini nitide per il gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 260 Hz con overclocking e a Smart MBR da 0,3 ms, otterrai immagini brillanti e un'esperienza di gioco completa e di qualità.
Vedi tutti i vantaggi

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Aggiornamento ultra veloce a 260 Hz per giochi virtuali senza ritardi

Aggiornamento ultra veloce a 260 Hz per giochi virtuali senza ritardi

Durante la riproduzione dei giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento a 240 Hz con overclocking che migliora l'esperienza di gioco con immagini nitide e senza ritardi. Soprattutto per i giochi frenetici come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse, otterrai immagini nitide e movimenti fluidi. Sperimenterai un maggiore coinvolgimento e ti immedesimerai nel gioco.

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è la quantità di tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi connessi e la visualizzazione del risultato sullo schermo. La modalità Low Input Lag riduce il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi al monitor, migliora notevolmente la riproduzione di videogiochi sensibili ai movimenti, particolarmente importante per chi gioca a ritmi serrati e competitivi.

Risposta ultrarapida 0,3°ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Risposta ultrarapida 0,3°ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Il display Philips con Smart MBR da 0,3 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche vengono rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Recensioni

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Esclusioni di responsabilità

  1. La risoluzione massima funziona solo con ingresso DP.

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.

  5. Colori del display: è possibile raggiungere 10°bit con DP a 144°Hz con risoluzione QHD

  6. La funzione di overclocking aumenta la velocità di aggiornamento nativa, ma comporta alcuni rischi associati. Se visualizzi lo schermo in modo anomalo dopo il riavvio, disattiva l'impostazione di overclocking nel menu OSD del monitor.

  7. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità

  8. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  9. Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo e le cuffie sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.

  10. Stark Shadow Boost non può essere attivato con input lag ultra basso

  11. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  12. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.