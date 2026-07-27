Aggiornamento ultra veloce a 260 Hz per giochi virtuali senza ritardi

Durante la riproduzione dei giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento a 240 Hz con overclocking che migliora l'esperienza di gioco con immagini nitide e senza ritardi. Soprattutto per i giochi frenetici come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse, otterrai immagini nitide e movimenti fluidi. Sperimenterai un maggiore coinvolgimento e ti immedesimerai nel gioco.