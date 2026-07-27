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Garanzia di 2 anni
27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Durante la riproduzione dei giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento a 240 Hz con overclocking che migliora l'esperienza di gioco con immagini nitide e senza ritardi. Soprattutto per i giochi frenetici come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse, otterrai immagini nitide e movimenti fluidi. Sperimenterai un maggiore coinvolgimento e ti immedesimerai nel gioco.
L'input lag è la quantità di tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi connessi e la visualizzazione del risultato sullo schermo. La modalità Low Input Lag riduce il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi al monitor, migliora notevolmente la riproduzione di videogiochi sensibili ai movimenti, particolarmente importante per chi gioca a ritmi serrati e competitivi.
Il display Philips con Smart MBR da 0,3 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche vengono rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
Riconoscimenti
Recensioni
La risoluzione massima funziona solo con ingresso DP.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.
Colori del display: è possibile raggiungere 10°bit con DP a 144°Hz con risoluzione QHD
La funzione di overclocking aumenta la velocità di aggiornamento nativa, ma comporta alcuni rischi associati. Se visualizzi lo schermo in modo anomalo dopo il riavvio, disattiva l'impostazione di overclocking nel menu OSD del monitor.
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo e le cuffie sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.
Stark Shadow Boost non può essere attivato con input lag ultra basso
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.