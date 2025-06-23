Frequenza di aggiornamento ultraveloce di 260Hz per un'esperienza di gioco praticamente priva di ritardi

Durante le sessioni con i giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento overcloccabile di 260 Hz che migliora l'esperienza di gioco rendendola estremamente fluida e priva di ritardi. Soprattutto nei giochi dal ritmo frenetico, come gli FPS e i giochi di corse, offre movimenti e immagini di nitidezza superiore. Ti sentirai ancora più immerso e partecipe nel gioco.