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Fast IPS Gaming monitorMonitor per il gioco Quad HD

27M2N3501PA/00

Amplia il tuo orizzonte di gioco

Questo monitor Fast IPS da 27 pollici offre immagini nitide per il gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 260 Hz con overclocking e a Smart MBR da 0,3 ms, otterrai immagini brillanti e un'esperienza di gioco completa e di qualità.

Vedi tutti i vantaggi

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Frequenza di aggiornamento ultraveloce di 260Hz per un'esperienza di gioco praticamente priva di ritardi

Frequenza di aggiornamento ultraveloce di 260Hz per un'esperienza di gioco praticamente priva di ritardi

Durante le sessioni con i giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento overcloccabile di 260 Hz che migliora l'esperienza di gioco rendendola estremamente fluida e priva di ritardi. Soprattutto nei giochi dal ritmo frenetico, come gli FPS e i giochi di corse, offre movimenti e immagini di nitidezza superiore. Ti sentirai ancora più immerso e partecipe nel gioco.

Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

Un basso ritardo di input riduce il ritardo di tempo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è il tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi collegati e la visualizzazione del risultato sullo schermo. Un input lag ridotto diminuisce il ritardo tra l'immissione di un comando dai dispositivi e la sua ricezione da parte del monitor, migliorando notevolmente l'esperienza con i videogiochi che richiedono riflessi pronti, aspetto particolarmente importante per chi gioca a titoli competitivi e dal ritmo frenetico.

Velocità ultraveloce di 0.3 ms per immagini nitide e un gameplay fluido

Velocità ultraveloce di 0.3 ms per immagini nitide e un gameplay fluido

Il display Philips con Smart MBR da 0,3 ms elimina efficacemente sbavature e sfocature da movimento, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. Le azioni rapide e le transizioni più intense vengono riprodotte con fluidità. La scelta migliore per giocare a titoli emozionanti che richiedono riflessi pronti.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La risoluzione massima funziona solo con ingresso DP.

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.

  5. Colori del display: è possibile raggiungere 10°bit con DP a 144°Hz con risoluzione QHD

  6. La funzione di overclocking aumenta la velocità di aggiornamento nativa, ma comporta alcuni rischi associati. Se visualizzi lo schermo in modo anomalo dopo il riavvio, disattiva l'impostazione di overclocking nel menu OSD del monitor.

  7. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità

  8. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  9. Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo e le cuffie sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.

  10. Stark Shadow Boost non può essere attivato con input lag ultra basso

  11. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  12. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.