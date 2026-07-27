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Evnia Gaming monitorMonitor per il gioco Quad HD

27M2N3500NF/00

Amplia il tuo orizzonte di gioco
Questo monitor IPS Evnia da 27 pollici offre immagini nitide per il gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 144 Hz e a Smart MBR da 0,5 ms, otterrai immagini brillanti e un'esperienza di gioco completa e di qualità.
Vedi tutti i vantaggi

Amplia il tuo orizzonte di gioco

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Frequenza di aggiornamento di 144Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 144 volte al secondo, ossia con una velocità 2,4 volte superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 144Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è la quantità di tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi connessi e la visualizzazione del risultato sullo schermo. La modalità Low Input Lag riduce il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi al monitor, migliora notevolmente la riproduzione di videogiochi sensibili ai movimenti, particolarmente importante per chi gioca a ritmi serrati e competitivi.

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.

  4. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità

  5. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  6. Questo monitor mira alla sostenibilità: il telaio del monitor è realizzato per l'85% in plastica riciclata post consumo.

  7. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  8. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.