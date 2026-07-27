ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Energy Label Europe E
    Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Energy Label Europe E
    Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco
  • Amplia il tuo orizzonte di gioco

Evnia Gaming MonitorMonitor da gaming Full HD

27M2N3200S/01

Amplia il tuo orizzonte di gioco
Questo monitor consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz. Inoltre, garantisce immagini nitide di qualità HDR e una risoluzione Full HD e offre un'eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.
Vedi tutti i vantaggi

Amplia il tuo orizzonte di gioco

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Velocità di aggiornamento di 180 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Velocità di aggiornamento di 180 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Desideri un gioco intenso, competitivo e un display che offra immagini nitide e senza ritardi?. Questo display riproduce l'immagine fino a 180 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi a 180 Hz, riuscirai a captare il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Pannello IPS ultraveloce: per un'esperienza di gioco rapida e nitida

Pannello IPS ultraveloce: per un'esperienza di gioco rapida e nitida

Questa funzione è pensata per le tue sessioni di gioco ricche di azione. Non solo produce giochi virtuali senza ritardi, ma si abbina anche a frequenze fotogrammi elevate per immagini sempre nitide.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  5. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  6. sRGB: in base all'area su CIE1931

  7. Copertura Adobe RGB e DCI-P secondo gli standard CIE1976

  8. Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.

  9. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.