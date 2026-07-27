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Garanzia di 2 anni
27M2N3200S/01
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Desideri un gioco intenso, competitivo e un display che offra immagini nitide e senza ritardi?. Questo display riproduce l'immagine fino a 180 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi a 180 Hz, riuscirai a captare il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto.
Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
Questa funzione è pensata per le tue sessioni di gioco ricche di azione. Non solo produce giochi virtuali senza ritardi, ma si abbina anche a frequenze fotogrammi elevate per immagini sempre nitide.
Recensioni
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
sRGB: in base all'area su CIE1931
Copertura Adobe RGB e DCI-P secondo gli standard CIE1976
Questo monitor mira alla sostenibilità: i piedini del piedistallo sono realizzati per il 35% in plastica riciclata e il telaio del monitor è composto per l'85% da plastica riciclata post consumo.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.