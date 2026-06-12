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Garanzia di 2 anni
27M2N3200NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 144 volte al secondo, ossia con una velocità 2,4 volte superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 144Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto
L'input lag è la quantità di tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi connessi e la visualizzazione del risultato sullo schermo. La modalità Low Input Lag riduce il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi al monitor, migliora notevolmente la riproduzione di videogiochi sensibili ai movimenti, particolarmente importante per chi gioca a ritmi serrati e competitivi.
Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
3.0
su 5
1
Recensione
TuxUser
12/06/2026
United Kingdom
Compratore verificato
Missing Linux Support for Display Management
As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.
Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
Questa revisione è stata effettuata per Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor
Date of Use 2026-04-22
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Copertura Adobe RGB e DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse.
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
Tieni presente che la funzione di input lag basso è attiva in modo permanente e non può essere disattivata.
Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®
Questo monitor mira alla sostenibilità: il telaio del monitor è realizzato per l'85% in plastica riciclata post consumo.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.