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MonitorDisplay LCD Full HD

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Migliora la tua produttività con la connettività USB-C
Questo monitor è stato realizzato per farti restare sempre connesso. Grazie a funzioni come USB-C 3.2 con alimentazione, gli utenti possono caricare il proprio dispositivo collegato e lavorare senza problemi con un solo cavo. Inoltre, il cavo singolo rende lo spazio di lavoro pulito.
Vedi tutti i vantaggi

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  • Serie 1000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide

Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide

Questo display Philips aggiorna l'immagine fino a 100 volte al secondo, rendendo il monitor molto più veloce di un display standard. Con una frequenza fotogrammi di 100 Hz, i giocatori sono in grado di trovare sullo schermo le immagini critiche che mostrano il movimento naturale del nemico, in modo da poterlo individuare facilmente.

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che fa riferimento direttamente al tempo che intercorre tra la visione di rumore e immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C

Questo display Philips è dotato di un connettore USB di tipo C con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo dispositivo compatibile*. L'USB-C sottile e reversibile garantisce una connessione docking con un unico cavo in modo facile. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi contemporaneamente il dispositivo compatibile.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

28/05/2024

España

España

Compratore verificato

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Pro

Conectividad

Contro

No regulable en altura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Pro

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

  3. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  6. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  7. Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

  8. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  9. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  10. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.