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MonitorMonitor LCD Full HD

27E1N1100A/01

4

| (38) Recensioni

Lavora con stile

La massima produttività in Full HD. Questo monitor è dotato di tutti gli elementi essenziali per un ambiente di lavoro ottimale, come la modalità LowBlue per proteggere gli occhi, la tecnologia LED IPS per immagini in alta qualità e un MPRT di 1 ms per una nitidezza impareggiabile.

Vedi tutti i vantaggi

Lavora con stile

  • Serie 1000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia IPS LED con ampio angolo visuale per immagini e colori accurati

Tecnologia IPS LED con ampio angolo visuale per immagini e colori accurati

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre angoli visuali estremamente ampi di 178/178 gradi, consentendo di guardare il display da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS offrono immagini straordinariamente nitide con colori vivaci, risultando ideali non solo per foto, film e navigazione sul Web, ma anche per applicazioni professionali che richiedono colori accurati e una luminosità uniforme in ogni momento.

Display Full HD 16:9 per immagini nitide e ricche di dettagli

Display Full HD 16:9 per immagini nitide e ricche di dettagli

La qualità delle immagini è importante. I display tradizionali offrono una buona qualità, ma tu ti aspetti di più. Questo display offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080 migliorata. Grazie al Full HD, che assicura dettagli nitidi, abbinato a un'elevata luminosità, a un contrasto incredibile e a colori realistici, puoi aspettarti immagini fedeli alla realtà.

Altoparlanti stereo integrati per contenuti multimediali

Altoparlanti stereo integrati per contenuti multimediali

Una coppia di altoparlanti stereo di alta qualità integrati nel dispositivo di visualizzazione. A seconda del modello e del design, possono essere visibili e orientati frontalmente oppure invisibili e orientati verso il basso, verso l'alto, posteriormente e così via.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

38

Recensioni

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto

Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-02-14

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-02-14

29/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione

Pro

buone caratteristiche al giusto prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2024-12-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2024-12-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

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Esclusioni di responsabilità

  1. Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  5. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  6. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.