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  • Energy Label Europe E
    Routine quotidiana più semplice
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Business monitorMonitor 4K UHD

27B1N3800/00

Routine quotidiana più semplice
Questo monitor da 27 pollici mostra splendide immagini con risoluzione in 4K e una gamma 1,074 miliardi di colori. Inoltre, la connettività DisplayPort e il pannello IPS lo rendono un'ottima opzione a tutto tondo per il tuo spazio di lavoro.
Vedi tutti i vantaggi

Routine quotidiana più semplice

  • Serie 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

1,074 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee di colore

1,074 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee di colore

Il display a 10 bit offre una grande profondità del colore con 1,074 miliardi di colori ed elaborazione interna a 12 bit per ricreare colori omogenei e naturali senza gradazione e sovrapposizioni.

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976

  4. Con una risoluzione massima di 3840 x 2160, una profondità di colore di 10 bit può essere raggiunta solo a 60 Hz con una connessione DisplayPort. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale dell'utente.

  5. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://www.epeat.net/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  6. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

  7. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  8. I cavi in dotazione con il prodotto possono essere diversi a seconda del tipo, della quantità e delle specifiche in conformità ai requisiti specifici del paese o dell'area geografica.