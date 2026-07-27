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Garanzia di 2 anni
27B1N3800/00
Serie 3000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
Il display a 10 bit offre una grande profondità del colore con 1,074 miliardi di colori ed elaborazione interna a 12 bit per ricreare colori omogenei e naturali senza gradazione e sovrapposizioni.
Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC in base all'area su CIE1976
Con una risoluzione massima di 3840 x 2160, una profondità di colore di 10 bit può essere raggiunta solo a 60 Hz con una connessione DisplayPort. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale dell'utente.
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://www.epeat.net/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
I cavi in dotazione con il prodotto possono essere diversi a seconda del tipo, della quantità e delle specifiche in conformità ai requisiti specifici del paese o dell'area geografica.