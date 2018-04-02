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Fuori produzione
276E9QSB/00
Colori straordinari in un design elegante
Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.
Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.