ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Colori straordinari in un design elegante

Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.

Vedi tutti i vantaggi

Colori straordinari in un design elegante

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Display con cornice sottile per una visione perfetta

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. NTSC in base all'area su CIE1976

  4. sRGB: in base all'area su CIE1931

  5. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.