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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.
4.5
su 5
8
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
enzodidi
18/04/2024
Italia
Compratore verificato
Lo schermo alla massima risoluzione è l' ideale
Semplicita di collegamento e audio incorporato piu l'alimentazione 220V diretta senza baraccotti esterni, me l'hannop fatto preferire ad altri anche un po' piu costosi, ma non "adatti" alle mie esigenze, ripeto che l'uso per lavoro e video conferenze.
Pro
adatto per meeting temperatura colore selezionabile anti stress oculare
Contro
Luminosita sufficiente ma migliorabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-03-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-03-18
maxgti
04/03/2024
Italia
Compratore verificato
Full HD eccezionale funzione per Occhi top
Ho avuto per 22 anni un Samsung da 22 Pollici e optato per qualità e prezzo per questo poi un 27 pollici e una favola la funzione per riposare gli occhi quando sei davanti per ore e eccezionale
Pro
E perfetto anche le casse integrate funziona bene
Contro
Un po' traballante il piedistallo con il monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-02-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2024-02-04
ulde
08/01/2022
Italia
Monitor affidabile
Qualità dell'immagine ottima ad un costo più che basso per il suo effettivo valore.
Pro
Immagini brillanti e definite
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2021-07-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2021-07-08
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse