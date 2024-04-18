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Fuori produzione

Monitor LCD Full HD

273V7QDAB/01

4.5

| (8) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Montaggio VESA per la massima flessibilità

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

8

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

18/04/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Lo schermo alla massima risoluzione è l' ideale

Semplicita di collegamento e audio incorporato piu l'alimentazione 220V diretta senza baraccotti esterni, me l'hannop fatto preferire ad altri anche un po' piu costosi, ma non "adatti" alle mie esigenze, ripeto che l'uso per lavoro e video conferenze.

Pro

adatto per meeting temperatura colore selezionabile anti stress oculare

Contro

Luminosita sufficiente ma migliorabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2024-03-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2024-03-18

04/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Full HD eccezionale funzione per Occhi top

Ho avuto per 22 anni un Samsung da 22 Pollici e optato per qualità e prezzo per questo poi un 27 pollici e una favola la funzione per riposare gli occhi quando sei davanti per ore e eccezionale

Pro

E perfetto anche le casse integrate funziona bene

Contro

Un po' traballante il piedistallo con il monitor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2024-02-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2024-02-04

08/01/2022

Italia

Italia

Monitor affidabile

Qualità dell'immagine ottima ad un costo più che basso per il suo effettivo valore.

Pro

Immagini brillanti e definite

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2021-07-08

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2021-07-08

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  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

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