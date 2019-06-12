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Fuori produzione
273V5LHAB/00
V Line
27" (68,6 cm)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
3.4
su 5
7
Recensioni
Sviapia
12/06/2019
Italia
Immagini ottime audio da schifo.
Vista la fascia di prezzo le caratteristiche dello schermo sono ottime con immagini luminose e nitide, per quanto riguarda l'audio sembra un grammofono stridulante di pessima fattura.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Tiziano72
30/07/2017
Italia
Compratore verificato
Semplice e buono
Cercavo un monitor per il PC di casa quindi economico, discreto, senza particolari performance. Devo dire che il rapporto qualità prezzo non è per nulla male. La visibilità è buona e il design semplice. Non ha ingressi supplementari o ingressi USB e l'audio è mediocre per cui consiglio altoparlanti separati.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246V5LHAB Monitor LCD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 246V5LHAB Monitor LCD
Fabran
07/10/2014
Italia
Compratore verificato
Prodotto buono
In generale è buono sotto qualsiasi aspetto. Uniche note dolenti riguardano le casse integrate che non hanno un bel suono, e la poca stabilità del monitor che si muove parecchio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
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