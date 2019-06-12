ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Energy Label Europe A
    Eccezionali immagini LED con colori vivaci
  • Eccezionali immagini LED con colori vivaci
  • Energy Label Europe A
    Eccezionali immagini LED con colori vivaci
  • Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.4
| (7) Recensioni
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini LED brillanti su questo ampio display Philips. Dotato di HDMI e altoparlanti stereo, è una scelta perfetta!
Vedi tutti i vantaggi

con altoparlanti stereo

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.4

su 5

7

Recensioni

5
2

12/06/2019

Italia

Italia

Immagini ottime audio da schifo.

Vista la fascia di prezzo le caratteristiche dello schermo sono ottime con immagini luminose e nitide, per quanto riguarda l'audio sembra un grammofono stridulante di pessima fattura.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

30/07/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Semplice e buono

Cercavo un monitor per il PC di casa quindi economico, discreto, senza particolari performance. Devo dire che il rapporto qualità prezzo non è per nulla male. La visibilità è buona e il design semplice. Non ha ingressi supplementari o ingressi USB e l'audio è mediocre per cui consiglio altoparlanti separati.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246V5LHAB Monitor LCD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 246V5LHAB Monitor LCD

07/10/2014

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto buono

In generale è buono sotto qualsiasi aspetto. Uniche note dolenti riguardano le casse integrate che non hanno un bel suono, e la poca stabilità del monitor che si muove parecchio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse