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  • Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

273P3QPYES/00

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo LED AMVA con PowerSensor Philips, con il 65% di plastica riciclata e alloggiamento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile
Vedi tutti i vantaggi

con PowerSensor per risparmiare energia

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • P-Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Display AMVA Full HD

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°

DisplayPort offre segnali audio e video su un singolo cavo

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

09/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Ottimo prodotto che si attesta nella mia graduatoria delle apparecchiature più importati della casa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

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