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Fuori produzione
P-Line
27" (68,6 cm)
Display AMVA Full HD
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio
Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°
DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
NLARENTI
09/09/2013
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Ottimo prodotto che si attesta nella mia graduatoria delle apparecchiature più importati della casa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 273P3QPYES Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
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