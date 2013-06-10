EPEAT Gold per un minimo impatto ambientale

I monitor Philips con certificazione EPEAT GOLD garantiscono la tutela dell'ambiente e della salute delle persone e offrono allo stesso tempo un risparmio energetico superiore e minori emissioni di gas effetto serra a impatto climatico. Il programma EPEAT consente agli acquirenti di valutare, confrontare e selezionare i monitor sulla base di 51 criteri ambientali supportati dall'EPA statunitense. La certificazione GOLD assicura che almeno il 30% dei materiali plastici usati è in resina riciclata con una conseguente riduzione dell'utilizzo di sostanze tossiche e pericolose. La certificazione EPEAT Gold è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.