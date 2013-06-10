Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
L'innovativo display PowerSensor consente di risparmiare energia
Ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold, il display a LED Philips Professional 273P3 con sensore PowerSensor intelligente rileva la presenza dell'utente e regola il consumo energetico di conseguenza, assicurando un risparmio fino al 80% sulle bollette!
P-Line
27" (68,6 cm)
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio.
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
I monitor Philips con certificazione EPEAT GOLD garantiscono la tutela dell'ambiente e della salute delle persone e offrono allo stesso tempo un risparmio energetico superiore e minori emissioni di gas effetto serra a impatto climatico. Il programma EPEAT consente agli acquirenti di valutare, confrontare e selezionare i monitor sulla base di 51 criteri ambientali supportati dall'EPA statunitense. La certificazione GOLD assicura che almeno il 30% dei materiali plastici usati è in resina riciclata con una conseguente riduzione dell'utilizzo di sostanze tossiche e pericolose. La certificazione EPEAT Gold è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.
4.7
su 5
13
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
zuffenhausen
10/06/2013
United Kingdom
Fantastic VFM at this price point
Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
BLUESTREAK
02/10/2011
United Kingdom
DOES WHAT IT SAYS ON BOX
I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
natko54
15/07/2012
France
Super produit
Ecran de qualité, luminosité très correcte. Visibilité, confort des yeux.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
La certificazione EPEAT Gold è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.