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Fuori produzione

Monitor LCD, retroilluminazione LED

273P3LPHEB/00

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

L'innovativo display PowerSensor consente di risparmiare energia

Ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold, il display a LED Philips Professional 273P3 con sensore PowerSensor intelligente rileva la presenza dell'utente e regola il consumo energetico di conseguenza, assicurando un risparmio fino al 80% sulle bollette!

Vedi tutti i vantaggi

L'innovativo display PowerSensor consente di risparmiare energia

  • P-Line

  • 27" (68,6 cm)

Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine

Doppi altoparlanti stereo integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Regolazione in altezza per una posizione di visualizzazione ottimale

La base Super Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile e girevole, ad altezza regolabile e ruotabile a 90° in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.

Regolazione schermo inclinabile e girevole per un angolo di visione ideale

Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Esclusioni di responsabilità

  1. La certificazione EPEAT Gold è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.