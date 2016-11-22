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Fuori produzione
L'innovativo display PowerSensor consente di risparmiare energia
Ecocompatibile, dotato di certificazione EPEAT Gold, il display a LED Philips Professional 273P3 con sensore PowerSensor intelligente rileva la presenza dell'utente e regola il consumo energetico di conseguenza, assicurando un risparmio fino al 80% sulle bollette!
P-Line
27" (68,6 cm)
Doppi altoparlanti stereo integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
La base Super Ergo è una base per monitor Philips di facile utilizzo, inclinabile e girevole, ad altezza regolabile e ruotabile a 90° in modo da consentire all'utente il massimo comfort visivo e la massima efficienza.
Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un meccanismo incorporato nella base che consente la regolazione del monitor in avanti e indietro.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Compratore verificato
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Questa revisione è stata effettuata per 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
La certificazione EPEAT Gold è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito www.epeat.net per lo stato di registrazione nel tuo paese.