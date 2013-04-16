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Fuori produzione

Monitor LCD, retroilluminazione LED

273E3LHSB/00

4.5

| (42) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Massimo divertimento sul tuo ampio display LED

L'ampio display 273E3 Full HD LED con comandi tattili HDMI è pronto a portarti nel mondo dell'intrattenimento

Vedi tutti i vantaggi

Massimo divertimento sul tuo ampio display LED

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p

Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

HDMI-Ready per un'esperienza multimediale superiore

HDMI-Ready per un'esperienza multimediale superiore

Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

42

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

16/04/2013

Italia

Italia

Eccellente

Utilizzo il monitor per lavoro, videoscrittura, CAD. Risponde molto bene anche con lo schermo colpito dalla luce solare, non ci sono particolari riflessi fastidiosi. La risoluzione è adeguata al costo del prodotto e va bene per la mia attività. Anche la visione di foto e filmati è ottima. L'unica nota negativa la porrei sulla potenza dell'audio che forse è un po' bassa.

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Questa revisione è stata effettuata per 273E3LHSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

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09/11/2012

Italia

Italia

Ottimo Prodotto perfetto per i giochi

Questo Monitor è un eccellente prodotto, ottima regolazione, facile utilizzo ed una velocità mai vista oltre alla grandezza (27'')che per chi piace giocare, ma giocare veramente con computer performanti, questo monitor non può mancare.

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good Value Widescreen Monitor

This monitor was bought as a gift for me and it was bought on the basis of it looked good. I must say that it does look good out of the box and even better when switched on and hooked up to my PC. It's range of colours and the vividness of them makes this a cracking monitor for the price The only down side about this is the touch sensitivity on the controls for the monitor isn't very sensitive. Overall a good monitor for the price paid.

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Questa revisione è stata effettuata per 273E3LHSB LCD monitor, LED backlight

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