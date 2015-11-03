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Fuori produzione
G Line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ è una rivoluzionaria nuova tecnologia per monitor che consente di ottenere l'esperienza di gioco più veloce e fluida mai vista prima d'ora. G-SYNC™ offre prestazioni rivoluzionarie tramite la sincronizzazione della velocità di aggiornamento del display con la GPU del tuo PC dotato di GeForce GTX; in questo modo si eliminano gli scatti dello schermo e i ritardi. Il risultato? Le scene appaiono in maniera istantanea, gli oggetti sembrano più nitidi e il gioco risulta super fluido con un'esperienza visiva incredibile e un vantaggio competitivo non indifferente.
Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 144 volte al secondo, praticamente 2,4 volte più veloce di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 144 Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto
SmartResponse è un'esclusiva tecnologia Overdrive di Philips che, una volta attivata, regola automaticamente i tempi di risposta in base ai requisiti specifici di applicazioni (ad esempio di gioco o per la visione dei film) che richiedono maggiore reattività. In questo modo si evitano sfarfallii, ritardi nella riproduzione delle immagini e l'effetto delle immagini "fantasma"
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
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markyb
04/02/2016
United Kingdom
Compratore verificato
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Sì, consiglio questo prodotto
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Verifica che il sistema operativo del PC sia Windows 7 o superiore, che la scheda grafica sia una Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU o superiore con l'aggiornamento del driver all'ultima versione.
Le modalità G-Sync, ULMB e 3D Vision sussistono allo stesso tempo in maniera indipendente; se una delle modalità viene attivata, le altre due devono essere disattivate.
La modalità ULMB può essere attivata solo a 85 Hz, 100 Hz e 120 Hz; quella 3D Vision può essere attivata solo a 100 Hz e 120 Hz.
Scheda grafica NVIDIA e connessione DisplayPort obbligatorie per la funzionalità G-SYNC™. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web www.geforce.com/g-sync.
Per qualsiasi domanda relativa alle prestazioni a 144 Hz, fai riferimento direttamente al venditore della scheda.
Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC e 3D Vision sono marchi e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
BATMAN: ARKHAM ORIGINS software Copyrigth 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Sviluppato da WB Games Montreal and Splash Damage. BATMAN e tutti personaggi, le sembianze fisiche e gli elementi correlati sono marchi di DC comics Copyright 2013. Tutti i diritti riservati.
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