Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).