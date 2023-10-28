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Evnia Gaming MonitorMonitor da gaming Full HD

25M2N3200W/01

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Amplia il tuo orizzonte di gioco
Noi di Philips puntiamo tutto su una velocità "fuori dal comune". Questo monitor è dotato di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e di un display Full HD 16:9 per usufruire di un'azione di gioco in tempo reale con immagini nitide e dettagliate.
Vedi tutti i vantaggi

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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Aggiornamento ultra veloce a 240 Hz per giochi virtuali senza ritardi

Aggiornamento ultra veloce a 240 Hz per giochi virtuali senza ritardi

Durante la riproduzione dei giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, l'aggiornamento ultraveloce a 240 Hz migliora l'esperienza di gioco con immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 240 volte al secondo, una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Soprattutto per i giochi frenetici come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse, la velocità di aggiornamento a 240 Hz offre immagini di movimento nitide e superiori. Con il display Philips da 240 Hz, le sequenze d'azione nel gioco sono prive di tremolio e immagini fantasma. Sperimenterai un maggiore coinvolgimento e ti immedesimerai nel gioco.

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Risposta ultrarapida 0,5 ms per immagini nitide e azioni di gioco fluide

Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor

L'input lag è la quantità di tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi connessi e la visualizzazione del risultato sullo schermo. La modalità Low Input Lag riduce il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi al monitor, migliora notevolmente la riproduzione di videogiochi sensibili ai movimenti, particolarmente importante per chi gioca a ritmi serrati e competitivi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Pro

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Contro

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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Esclusioni di responsabilità

  1. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  4. Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  5. NTSC in base all'area su CIE1976

  6. sRGB: in base all'area su CIE1931

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.