Aggiornamento ultra veloce a 240 Hz per giochi virtuali senza ritardi

Durante la riproduzione dei giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, l'aggiornamento ultraveloce a 240 Hz migliora l'esperienza di gioco con immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 240 volte al secondo, una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Soprattutto per i giochi frenetici come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse, la velocità di aggiornamento a 240 Hz offre immagini di movimento nitide e superiori. Con il display Philips da 240 Hz, le sequenze d'azione nel gioco sono prive di tremolio e immagini fantasma. Sperimenterai un maggiore coinvolgimento e ti immedesimerai nel gioco.