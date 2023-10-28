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Garanzia di 2 anni
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Durante la riproduzione dei giochi d'azione più intensi e coinvolgenti, l'aggiornamento ultraveloce a 240 Hz migliora l'esperienza di gioco con immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 240 volte al secondo, una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Soprattutto per i giochi frenetici come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse, la velocità di aggiornamento a 240 Hz offre immagini di movimento nitide e superiori. Con il display Philips da 240 Hz, le sequenze d'azione nel gioco sono prive di tremolio e immagini fantasma. Sperimenterai un maggiore coinvolgimento e ti immedesimerai nel gioco.
Philips Evnia con Smart MBR da 0,5°ms elimina efficacemente sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. L'azione in rapido movimento e le transizioni drammatiche saranno rese in modo fluido. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.
L'input lag è la quantità di tempo che intercorre tra l'esecuzione di un'azione con i dispositivi connessi e la visualizzazione del risultato sullo schermo. La modalità Low Input Lag riduce il tempo di attesa tra l'invio di un comando dai dispositivi al monitor, migliora notevolmente la riproduzione di videogiochi sensibili ai movimenti, particolarmente importante per chi gioca a ritmi serrati e competitivi.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Pro
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Contro
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità Smart MBR regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando Smart MBR è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
Smart MBR è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di Smart MBR può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.