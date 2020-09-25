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Fuori produzione

4300 seriesTV LED

24PHS4354/12

3.9

| (9) Recensioni

TV LED

Scopri i vantaggi di una soluzione compatta con questo TV LED ideale per gli spazi ridotti. Pixel Plus HD garantisce un'immagine nitida e un audio chiaro, per gustare intere puntate del tuo show preferito mentre cucini o per goderti un film mentre sei sul tapis roulant.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Pixel Plus HD

TV LED

  • 60 cm (24")

  • Picture Performance Index 200

  • TV LED

  • Pixel Plus HD

Altoparlanti full range che diffondono un audio nitido.

Facile da spostare. Supporto posteriore nascosto con ingombro ridotto.

Dialoghi nitidi, effetti vivaci.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

9

Recensioni

3

25/09/2020

Italia

Italia

Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi

Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet

Pro

Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.

Contro

Non si collega ad internet

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4354 TV LED

Data di utilizzo 2020-08-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4354 TV LED

Data di utilizzo 2020-08-25

05/09/2020

España

España

La tele es perfecta para la habitación

Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.

Pro

Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.

Contro

Que no contenga manual

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Data di utilizzo 2020-08-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Data di utilizzo 2020-08-05

07/04/2020

España

España

Diseño y calidad

Lo compré para la cocina ya que tenía un diseño, y un color, diferente al resto ya que no parece el típico monitor de ordenador y la calidad de imagen es muy buena.

Pro

Diseño, calidad, facilidad de uso.

Contro

Quizás demasiado inclinado, pero también se puede colgar.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Data di utilizzo 2019-10-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Data di utilizzo 2019-10-07

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.