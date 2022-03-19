Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 45 giorni
TV
Tutte le serie
4300 series TV LED
Fuori produzione
Supporto
24PHS4304/12
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Controlla la tua TV con il tuo dispositivo smart
L’app Philips Smart TV trasforma il tuo smartphone o tablet in un telecomando intelligente, permettendoti di cambiare canale, regolare il volume, navigare tra le app e configurare facilmente le impostazioni Ambilight.
Cronologia del firmware
Guida rapida
Brochure commerciale localizzata
Tutti (4)
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Come aggiornare il software del TV Philips tramite USB (televisori non Android)
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti