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Fuori produzione
TV LED
Scopri i vantaggi di una soluzione compatta con questo TV LED ideale per gli spazi ridotti. Pixel Plus HD garantisce un'immagine nitida e un audio chiaro, per gustare intere puntate del tuo show preferito mentre cucini o per goderti un film mentre sei sul tapis roulant.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
TV LED
Pixel Plus HD
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.1
su 5
20
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4304 TV LED
Data di utilizzo 2019-03-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4304 TV LED
Data di utilizzo 2019-03-05
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Compratore verificato
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Pro
Zie omschrijving
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Data di utilizzo 2020-03-31
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Data di utilizzo 2020-03-31
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Pro
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Contro
kein Netzschalter
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data di utilizzo 2019-12-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4300 series 24PHS4304 LED TV
Data di utilizzo 2019-12-01
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.