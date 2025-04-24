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Evnia Gaming MonitorMonitor da gaming Full HD

24M1N3200ZS/01

4.3
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Giochi con un salto di qualità
Questo monitor da gaming Philips è un display versatile per la riproduzione di giochi per PC intensi e ricchi di azione. La tecnologia Sync, la velocità di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms offrono un'esperienza di gioco fluida. Il display con cornice impercettibile con Ultra Wide-Color migliora l'esperienza visiva immersiva.
Vedi tutti i vantaggi

Giochi con un salto di qualità

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti

AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. La tecnologia AMD FreeSync™ Premium offre ai giocatori più esigenti un'esperienza di gioco fluida e senza distorsioni al massimo delle prestazioni. Non ci sono compromessi: gioca in tutta sicurezza con un'elevata frequenza di aggiornamento, compensazione di frame rate bassi e a bassa latenza.

Velocità di aggiornamento di 165Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Velocità di aggiornamento di 165Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide

Vuoi un gioco intenso, competitivo. Vuoi un display che ti offra immagini nitide e senza ritardi. Questo display Philips riproduce l'immagine fino a 165 volte al secondo, ossia con una velocità decisamente superiore rispetto a quella di un display standard. Una frequenza fotogrammi più bassa permette ai nemici di saltare da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza fotogrammi da 165Hz, potrai godere delle immagini più importanti sullo schermo che mostrano il movimento naturale del nemico, garantendoti una mira infallibile. Grazie a un input lag ultra basso e all'assenza dell'effetto schermo strappato, questo display Philips è il tuo partner di gioco perfetto

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido

MPRT (tempo di risposta delle immagini in movimento) è un modo più intuitivo per descrivere il tempo di risposta, che fa riferimento direttamente al tempo che intercorre tra la visione di rumore e immagini pulite e nitide. Il monitor da gaming Philips con MPRT da 1 ms elimina in modo efficace sbavature e sfocature, offrendo immagini più nitide e precise per migliorare l'esperienza di gioco. La scelta migliore per videogiochi emozionanti e sensibili ai movimenti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

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29/12/2023

Italia

Italia

Dipendente Philips

Compratore verificato

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Pro

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Contro

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

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05/02/2024

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Pro

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Contro

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

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Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  6. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  7. NTSC in base all'area su CIE1976

  8. sRGB: in base all'area su CIE1931

  9. Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  11. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.